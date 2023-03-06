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社會 社會焦點 保障人權

國1「4車追撞3傷」現場恐怖畫面曝光　廂型車車頭全撞爛

記者游宗樺、黃翊婷／台北報導

國道1號高架南向19公里、圓山路段今日（6日）清晨5時38分發生4車連撞車禍，造成3人受傷，1名駕駛受困車內，腿部骨折、意識不清，另外2人意識清楚，獲救後分別送往林口長庚、台大醫院救治。現場畫面也隨之曝光，事故車輛有的車頭嚴重毀損，有的則是車身被撞凹，車體零件噴飛散落一地。

國道1號高架南向19公里「4車追撞3傷」。（圖／記者游宗樺攝）

▲廂型車車頭近乎全毀。（圖／記者游宗樺攝，下同。）

警方表示，國道1號高架往南19公里處，6日清晨5時38分發生4車連撞事故，造成3人受傷，其中1名65歲的男性駕駛（廂型車）受困於車內，左大腿開放性骨折、右大腿閉鎖性骨折，意識不清，獲救後立刻送往林口長庚醫院救治；另外1名30歲男性駕駛（計程車）頭部撕裂傷，獲救時意識清楚，已送至台大醫院救治；還有1名76歲女性乘客（廂型車）胸口及左膝疼痛，目前已送至林口長庚醫院治療。

國道1號高架南向19公里「4車追撞3傷」。（圖／記者游宗樺攝）

▲黑色汽車前後以及右側車身都被撞凹。

從現場畫面的照片中可見，一輛黑色汽車車頭、車尾以及右側車身皆嚴重毀損，廂型車的車頭近乎全毀，計程車的引擎蓋也被撞到掀起來，現場到處都是車輛散落的零件，場面十分驚險。

由於4車追撞占用中內線車道，又正值上班尖峰時間，一度造成高速公路大塞車，車流回堵5公里。至於詳細的車禍原因，仍有待警方進一步調查釐清。

▼計程車的車頭也嚴重毀損。

國道1號高架南向19公里「4車追撞3傷」。（圖／記者游宗樺攝）

國道1號高架南向19公里「4車追撞3傷」。（圖／記者游宗樺攝）

國道1號高架南向19公里「4車追撞3傷」。（圖／記者游宗樺攝）

國道1號高架南向19公里「4車追撞3傷」。（圖／記者游宗樺攝）

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