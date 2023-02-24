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瘋電影／親密　十三歲那年我用我的命成全你的避嫌

文／賴賴

▲▼親密。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

入圍奧斯卡最佳外語片，開場不久導演以與男孩們奔跑的高速等速攝影就感到驚喜，這樣的鏡頭語言表達了即是在奔放高亢的情緒時，關係是平穩的，13歲的男孩不知道如何處理同性感情，而產生厭惡，使得受傷的一方終於無法忍受而厭世，以如此激烈的情感處理方式傳達了青少年的最原始的純真與面對青春的無所適從，非常厲害的導演手法，在電影後半段，隱匿惶恐的痛苦，埋葬內心最深的歉意，電影結束心腸會糾結在一起，後蘊極強的高明手法。

同性題材需要被重視，導演以最激烈的手法告訴世人，那些無知的孩子應該被保護，普世價值應該調整，兩個漂亮的男孩，純真善良且乖巧懂事，他們應該被整個社會所保護，沒有人可以決定自己的性向，想必身為同志也都經過自我糾結掙扎才釋懷，畢竟同志的父母是異性戀，身為不相同者勢必得先過家庭這一關，劇本節奏掌握得恰到好處，尤其是襯底音樂與鏡頭語言的搭配，大量大自然的場景來引導這只是屬於自然中的一種感情型態，用手持拍攝顛頗晃動的視覺，傳達男孩無法狡辯的心虛、無助與不安，非常推薦。

片　　名：親密
英文片名：Close
類　　型：劇情
上映日期：2023-02-17
片　　長：01時45分
導　　演： 盧卡斯東特(Lukas Dhont)
演　　員： 伊登丹布林(Eden Dambrine) 、 古斯塔法夫德韋勒(Gustav De Waele) 、 愛蜜麗德奎恩(Emilie Dequenne) 、 蕾雅杜嘉(Léa Drucker) 、 凱文詹森斯(Kevin Janssens)
國　　家：比利時
語　　言：法話
發行公司：傳影互動


劇情大綱

一起長大的兩小無猜好朋友里歐（伊登丹布林 飾）和雷米（古斯塔法夫德韋勒飾），幾乎無話不談，也常常留宿對方家中。當他們進到青春期對於情感懞懂曖昧的年紀，因為同儕對於他們親密關係的嘲笑和質疑，讓里歐心生畏懼而刻意與雷米保持距離。心思細膩的雷米對於里歐的行徑無法理解也感到憤怒，兩人的關係從密不可分逐漸分崩離析、漸行漸遠！

【關於電影】

《親密》盧卡斯東特將再進軍奧斯卡 獲獎不斷贏得26項各影展大獎
當東特重遊國中國小校園後 將自己青春年少的迷惘與痛苦寫入劇本

《芭蕾少女夢》導演盧卡斯東特新作《親密》，再次碰觸到青少年青春期的同性議題而榮獲坎城評審團大獎，同時也進入歐洲電影獎四項大獎提名，金球獎最佳外國影片提名，甚至也在各大影展上面斬獲26項大獎，目前代表比利時角逐2023年的奧斯卡國際影片已進入15強。其實盧卡斯東特因為《少女芭蕾夢》而名聲大噪，當他從坎城影展拿下金攝影機獎之後經歷了18個月參加各大國際影展，回到家中卻不知道下一部電影在哪裡的時候，他有點驚慌失措了。

▲▼親密。（圖／yahoo）

▲懂事乖巧的男孩子，不該因為性向而被社會指責。

▲▼親密。（圖／yahoo）

▲彼此喜愛的兩造，卻因同學眼光而避嫌。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

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