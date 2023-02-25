推動靈性生態　靈鷲山2023開春淨灘友善地球

文／賴芃縈 編輯整理

▲新春第一淨，環保愛地球！20多位淨灘夥伴共撿拾178公斤的垃圾。（靈鷲山佛教教團提供）

友善地球，從淨灘做起！靈鷲山開山住持心道法師長期推動地球一家，萬物一體理念和志業，6年來，「每月1小時，淨灘愛地球」活動，逾7千人撿拾超過10噸海洋垃圾。開春第一「淨」，20多位有著愛地球初心和善念的環保夥伴熱情參與，到新北市貢寮東興宮海灘彎腰捲袖撿垃圾，一起做有福氣的事，為地球生態盡小小心力。



低溫冷天，趁著天氣轉晴春暖花開，夥伴們面向大海開心淨灘，短短1小時便撿拾了178公斤垃圾。靈鷲山新媒體部和世界宗教博物館發展基金會同仁們發心淨灘，基金會執行長室主任林炳邑表示，2002年3月，靈鷲山世界宗教博物館成立「愛與和平地球家」(Global Family for Love and Peace)國際NGO非政府組織，已在聯合國紐約總部註冊，從人類永續、地球和平的目標出發，弘揚心道法師愛與和平的理念，匯聚來自全球各界菁英致力推動社會服務。

期待更多民眾投入減塑淨灘行動

除了宗教對談、人道救援，也推動寧靜、愛心、對話、素食、再生、節能、減碳、節水、綠化「九大生活主張」，地球跟人一樣，都是有機的生命體，淨灘健康又環保，特別號召同仁一起淨灘愛地球，人人用守護海洋和地球生態的具體行動，讓地球休養生息，期待更多民眾投入減塑淨灘行動。



第一次參加淨灘的王采棠師姐說，塑膠袋是最常用卻也是最難回收的，塑料污染已成為地球龐大的污染源，塑膠垃圾經過風化、裂解，成為塑膠碎屑滲進土壤、河川，流入海洋，甚至被動物與人類吃下肚。其實，最初塑膠袋的發明是為了「拯救地球」，希望保護森林不被過度砍伐，塑膠袋取代紙袋，沒想到，很少被回收重複使用，人們持續長時間的濫用塑料資源，也讓原為保護環境而生的發明，成為危害海洋的難題。



心道法師：推動生命和平使命、靈性生態社會運動

全球暖化持續惡化，心道法師說，逆轉整個地球的問題，已經不太可能了，但減緩生態破壞速度，還是充滿希望，大家不分彼此共同覺醒，從全球層次來一起響應愛地球，用靈性翻轉世界，尊重物種存在的價值、包容物種生存的空間、分享生態的成果世界，從各個面向和領域繼續「生命和平」的使命，推動靈性生態社會運動，將「多元共生、相依相存」理念推廣到全世界，影響更多人一起投入生命和平的工作。

▲淨灘健康又環保，地球只有1個，期待更多人投入淨灘活動。（靈鷲山佛教教團提供）