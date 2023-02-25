　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

推動靈性生態　靈鷲山2023開春淨灘友善地球

文／賴芃縈　編輯整理

▲▼靈鷲山2023開春淨灘友善地球。（圖／記者賴賴攝）

▲新春第一淨，環保愛地球！20多位淨灘夥伴共撿拾178公斤的垃圾。（靈鷲山佛教教團提供）

友善地球，從淨灘做起！靈鷲山開山住持心道法師長期推動地球一家，萬物一體理念和志業，6年來，「每月1小時，淨灘愛地球」活動，逾7千人撿拾超過10噸海洋垃圾。開春第一「淨」，20多位有著愛地球初心和善念的環保夥伴熱情參與，到新北市貢寮東興宮海灘彎腰捲袖撿垃圾，一起做有福氣的事，為地球生態盡小小心力。

低溫冷天，趁著天氣轉晴春暖花開，夥伴們面向大海開心淨灘，短短1小時便撿拾了178公斤垃圾。靈鷲山新媒體部和世界宗教博物館發展基金會同仁們發心淨灘，基金會執行長室主任林炳邑表示，2002年3月，靈鷲山世界宗教博物館成立「愛與和平地球家」(Global Family for Love and Peace)國際NGO非政府組織，已在聯合國紐約總部註冊，從人類永續、地球和平的目標出發，弘揚心道法師愛與和平的理念，匯聚來自全球各界菁英致力推動社會服務。

期待更多民眾投入減塑淨灘行動

除了宗教對談、人道救援，也推動寧靜、愛心、對話、素食、再生、節能、減碳、節水、綠化「九大生活主張」，地球跟人一樣，都是有機的生命體，淨灘健康又環保，特別號召同仁一起淨灘愛地球，人人用守護海洋和地球生態的具體行動，讓地球休養生息，期待更多民眾投入減塑淨灘行動。

第一次參加淨灘的王采棠師姐說，塑膠袋是最常用卻也是最難回收的，塑料污染已成為地球龐大的污染源，塑膠垃圾經過風化、裂解，成為塑膠碎屑滲進土壤、河川，流入海洋，甚至被動物與人類吃下肚。其實，最初塑膠袋的發明是為了「拯救地球」，希望保護森林不被過度砍伐，塑膠袋取代紙袋，沒想到，很少被回收重複使用，人們持續長時間的濫用塑料資源，也讓原為保護環境而生的發明，成為危害海洋的難題。

心道法師：推動生命和平使命、靈性生態社會運動

全球暖化持續惡化，心道法師說，逆轉整個地球的問題，已經不太可能了，但減緩生態破壞速度，還是充滿希望，大家不分彼此共同覺醒，從全球層次來一起響應愛地球，用靈性翻轉世界，尊重物種存在的價值、包容物種生存的空間、分享生態的成果世界，從各個面向和領域繼續「生命和平」的使命，推動靈性生態社會運動，將「多元共生、相依相存」理念推廣到全世界，影響更多人一起投入生命和平的工作。

▲▼靈鷲山2023開春淨灘友善地球。（圖／記者賴賴攝）

▲淨灘健康又環保，地球只有1個，期待更多人投入淨灘活動。（靈鷲山佛教教團提供）

ET快訊
大學校園全面禁菸！　撤除所有吸菸區
名媛「頭顱不見」剩雙腿！港警出動「水鬼隊」封鎖墳場搜屍
迪麗熱巴瘋傳懷孕！　機場新照「真實身材現形」
新莊Costco周圍「離奇噁味」臭4天！　居民要戴2層口罩
聯合國默哀烏克蘭　俄羅斯代表「拿筆狂敲麥克風」打斷！
請走祖先！年輕人不想拜「少1動作」　4男丁全死了
奇蹟女孩罹癌截肢二度復發　學測54級分可望錄取台大

分享給朋友：

追蹤我們：

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

推動靈性生態　靈鷲山2023開春淨灘友善地球

瘋電影／親密　十三歲那年我用我的命成全你的避嫌

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

推動靈性生態　靈鷲山2023開春淨灘友善地球

瘋電影／親密　十三歲那年我用我的命成全你的避嫌

大專校園全面禁菸！　教部發文：2月底前撤除所有吸菸區與器物

《魷魚2》7月開拍！導演證實：面具男回歸　殺人機器是「她男友」

古巴感謝提前來台熱身賽　教頭稱讚台灣球風

228連假交通疏導車潮湧　東警分局長熱咖啡暖警心

28歲名媛「頭顱不見」剩雙腿！港警出動「水鬼隊」封鎖墳場搜屍

「昇豐128號」公海失聯7天！船上2衛星電話打不通　美派機協同搜索

林俊傑北美開唱病倒險失聲「滿桌藥物照曝光」　經紀公司親揭現況

大膽竊賊神明前「鐵片沾膠」偷香油錢　當場被抓包下場曝光

蔡依林「見面第一句話逼哭她」！莫莉激動落淚全被拍：等了21年

80歲還在拖地！工友背影太心酸　學生超暖「募款830萬」助他退休

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

名家熱門新聞

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

小生：3招判斷男人對妳超有意思

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

十三歲那年我用命成全你的避嫌

靈鷲山開春淨灘友善地球

小模被性侵致死兇手無罪淡淡帶過

阿榮／按鍵精靈 - 電腦自動化

超市火鍋肉片變出5道美味料理

做對的事情永遠不嫌晚

脂肪VS.肌肉　看了想減肥的照片

奈奈：對付大男人主義的另一半

AV女優戰50個拿18萬比妓女便宜

日本「素質最低風俗店」嚇退客人

更多熱門

相關新聞

十三歲那年我用命成全你的避嫌

十三歲那年我用命成全你的避嫌

一起長大的兩小無猜好朋友里歐（伊登丹布林 飾）和雷米（古斯塔法夫德韋勒飾），幾乎無話不談，也常常留宿對方家中。當他們進到青春期對於情感懞懂曖昧的年紀，因為同儕對於他們親密關係的嘲笑和質疑，讓里歐心生畏懼而刻意與雷米保持距離。心思細膩的雷米對於里歐的行徑無法理解也感到憤怒，兩人的關係從密不可分逐漸分崩離析、漸行漸遠！

每個難搞的老人背後都有故事

每個難搞的老人背後都有故事

把錢拿來打仗不如拍電影

把錢拿來打仗不如拍電影

機長執照需含防身術保護乘客安全

機長執照需含防身術保護乘客安全

四期教育的故事

四期教育的故事

關鍵字：

瘋電影四期教育賴賴靈鷲山

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面