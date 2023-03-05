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大陸 大陸焦點 特派現場

陸學者：攻台不符合中國利益「打得支離破碎有什麼用？」

▲▼北京街頭一處電視牆8月3日播放著解放軍將在台海周邊進行實彈軍演的消息畫面。（圖／路透）

▲裴洛西訪台後，解放軍在台灣周邊軍演。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

北京清華大學戰略與安全研究中心研究員周波近日接受德國《亮點》周刊訪問，在談到台灣問題時指出，沒有任何跡象表明中國攻打台灣即將發生，這也不符合中國的利益，「如果台灣被打得支離破碎，對我們有什麼用？」

大陸媒體《觀察者網》近日轉載了《亮點》針對周波的專訪，在談到烏克蘭戰局對台海兩岸的影響時，周波提到，不宜過度比較這兩個情況，不僅因為烏克蘭戰局是兩個國家之間的戰爭，而中國大陸與台灣是同一個國家的構成部分，「中國在烏克蘭戰局開始後宣布了其國防預算，但仍低於GDP的2%，幾十年來都是如此。國防預算可能是衡量一個國家對其安全環境評估的最好指標。」

▲▼解放軍軍演。（圖／路透社）

周波解釋，比如，作為歐洲最富裕的國家，德國政府過去找了一千條藉口來逃避其GDP的2%用於國防開支的北約義務，「為什麼呢？因為德國沒有感到威脅。現在德國的國防開支突然大幅增加，因為德國確實感到了威脅。因此，中國雖然確有很多來自外部的壓力，但我們保持冷靜和自信。不到萬不得已，中國不會對台灣使用非和平手段進行統一。」

面對美國眾議員前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時，中國反應「似乎沒那麼冷靜」的提問，周波回答，中國的《反分裂國家法》明確指出什麼情況下可以採取非和平手段，有三種情況，首先是台獨分裂勢力以任何名義、任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實，「我認為這種可能性很低，他們不會這麼傻。」

▲▼解放軍閱兵,DF-26,東風-26,關島快遞。（圖／路透社）

周波說，第二種情況是「發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變」，裴洛西竄訪台灣就是一種例子。

周波還說，第三種情況是「和平統一的可能性完全喪失」，不得不採取軍事手段，「在第三種情況下，可能會出現這樣的一個問題：中國何時失去耐心？我認為到目前為止，中國是有耐心的。2022年10月召開的中國共產黨第二十次全國代表大會上通過的報告證實了這一點，報告表示，我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。」

周波強調，所以，沒有任何跡象表明攻打台灣即將發生，這也不符合中國的利益，「如果台灣被打得支離破碎，對我們有什麼用？」

▲▼北京男子閱讀《環球時報》關於解放軍在台灣附近舉行軍事演習的報導。（圖／路透）

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