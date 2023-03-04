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美知名律師殺妻兒判終身監禁　記者追案瓦解「家族百年司法王朝」

▲▼美國南卡州知名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）被判謀殺妻兒罪名成立。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國南卡州知名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）被判謀殺妻兒罪名成立。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

南卡名律師謀殺妻兒案，法官紐曼做出宣判，梅鐸克被判處終身監禁，2年前此案剛爆發時，涉及家族勢力難以突破，南卡當地一名女記者投入追蹤報導，促使案情獲得全美關注。

法官紐曼（Clifton Newman）宣判前與被告梅鐸克（Alex Murdaugh）在庭上進行對話；當紐曼對梅鐸克說「在你靈魂深處，你必然糾結，我知道你每晚試著入睡時有閃過保羅（梅鐸克兒子）和瑪姬（梅鐸克妻子）的身影」，梅鐸克則回應「整天、每個夜晚都有」。

全美關注的「梅鐸克謀殺妻兒案」經6週開庭審理，紐曼宣判梅鐸克終身監禁不得假釋。南卡羅來納州的法院聚集大批媒體，宣判前，身穿囚衣、銬上手銬的梅鐸克依舊否認犯案，紐曼冷靜沉穩告訴他「也許那不是你，是一個吞了15、20、30、40、50、60顆鴉片類藥丸後喪心病狂的人」。

這間位於南卡州瓦特波羅（Walterboro）的法院，牆上原本掛著梅鐸克祖父的肖像，1月時已在紐曼要求下撤除，象徵梅鐸克家族百年司法王朝的終結。

梅鐸克出身律師家族，曾祖父、祖父、父親3人經營律師事務所，也曾先後擔任過南卡的檢察官，梅鐸克有3位手足，他與大哥藍道夫梅鐸克（Randolph Murdaugh IV）也是律師，整個家族在南卡有超過百年的勢力。

「過去一個多世紀以來，你的家族包括你在內，在這座法院起訴他人，許多人可能犯下較輕的罪行，但被判處死刑。」紐曼回溯過往，最終沒有判處梅鐸克死刑。

判決出爐，許多人表達對法官紐曼的感謝，美聯社引述南卡州媒體The State newspaper in Columbia報導，紐曼40歲的兒子布萊恩紐曼（ Brian Newman）在梅鐸克案開庭審理前不久才因心臟問題過世。

紐曼今天宣判梅鐸克謀殺保羅罪行時，以「你摯愛的兒子」來陳述稍微透露情感，審理過程中的專業表現備受外界尊敬和推崇。

此外，美國女記者馬特涅（Mandy Matney）的推文也引發迴響，她在推特寫下「今天是南卡羅來納州伸張正義的美好日子」，網友紛紛回應表示「謝謝妳」、「妳辦到了」。

▲▼美國知名律師梅鐸克（Alex Murdaugh）整個家族牽連多起離奇命案。（圖／路透）

▲梅鐸克（Alex Murdaugh）遭到終身監禁，象徵梅鐸克家族百年司法王朝的終結。（圖／路透）

美國媒體Vox曾報導「梅鐸克案」之所以會引起全美廣大關注，很大一部分要歸功給馬特涅；2021年6月梅鐸克妻兒傳出遭人謀殺後，馬特涅和當時任職的媒體FITSNews開設了播客頻道Murdaugh Murders Podcast，將梅鐸克家族可能涉入的錯綜複雜案件抽絲剝繭，在當年創下極高收聽率。

HBO Max和Netflix也開始製播關於此案的影集，檢調人員在輿論關注下加速展開行動。

馬特涅在播客頻道的第一集中談到自己對梅鐸克家族的關注；2019年她報導梅鐸克之子保羅所涉入的一起酒駕過失致死案，19歲的保羅當年在派對狂歡過後堅持駕船卻撞上橋梁，警方隨後發現女乘客畢治（Mallory Beach）的屍體，保羅雖然面臨刑事訴訟和調查，卻因梅鐸克家族勢力辦案不見起色。

酒駕致死案之外，南卡州早期也有幾起命案與梅鐸克家族有關，但至今成謎。

隨著梅鐸克謀殺妻兒被定罪，其家族多年來涉入的多起謀殺案，及詐欺、洗錢、挪用公款和逃稅等超過100項金融犯罪指控，或許也有機會撥雲見日。

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