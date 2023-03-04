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社會 社會焦點 保障人權

色男扮「姊姊」騙6少女上床　拍性愛片還拐10歲女拍裸照

▲許姓男子去年9月間不滿與女友分手，竟竊取其手機盜取裸照等私密照散播給其親友觀看，還寫恐嚇信函。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲卓男在網路上裝成女性，拐騙少女從事性交易。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者崔子柔／綜合報導

28歲卓姓男子在社群軟體上裝成女性，拐騙6名未成年少女從事性交易，再親自當成嫖客上門，更偷拍性愛片以此威脅少女繼續性交易，此外，還在網路上誘騙4名少女拍攝裸照，最小的受害者年僅10歲，台北地院法官依《兒少性剝削防制條例》等16罪判卓男6年徒刑，可上訴。

根據判決書內容，卓男2019年起在IG、highlight'>SAY HI等社群軟體，以暱稱「玥」、「玥兒」之帳號，使用女性大頭貼佯裝為女性，開始尋找年輕貌美的未成年少女當作目標，引誘她們從事性交易。

卓男前後吸引6名少女上鉤，其中一名少女小方（化名）在2019年11月7日下午2時許到萬華某飯店等待，卓男到場後，在小方同意下拍攝2人性愛片，並付7千元作為報酬。

卓男事後再次用社群軟體上的女性假身分聯絡小方，並威脅小方繼續進行性交易，否則要將性愛影片散布，讓小方嚇得趕緊封鎖。

卓男前後透過此手法與6名少女進行性交易，其中有3人被偷拍下性愛過程，此外，他還在社群軟體上拐騙另外4名少女拍攝胸部、下體照，其中年紀最小的受害者僅10歲，直到2名相識的受害少女意外在聊天時提到「玥兒」，才發覺有異，一起到警局報案後全案才曝光。

台北地院法官依據卓男被查扣的性愛片、裸照等，認定卓男為了滿足私慾，不顧被害人身心發展未健全，但考量他坦承犯行，也和被害人和解，依違反《兒少性剝削防制條例》等16罪判6年徒刑，可上訴。

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