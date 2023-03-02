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監院質疑「疫苗採購不周延」　王必勝：工作不可能盡善盡美

▲▼3/2中央流行疫情指揮中心記者會。（左起）羅一鈞、王必勝、莊人祥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

新冠疫苗過去爭議不斷，甚至被外界質疑採購有問題，監察院也在昨日公布調查結果，認為指揮中心在新冠疫苗採購不夠周延。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝回應，目前還沒收到全文，收到後會詳細閱讀再給大家回應。他也直言「任何工作不可能盡善盡美，會針對可改善部分盡量改善。」

監察院社會福利及衛生環境委員會於上月22日通過監察委員林郁容、王麗珍、蘇麗瓊、蕭自佑所提調查報告，要求行政院督促衛福部對新冠肺炎疫苗的整備與採購決策及作業程序未臻周妥之處，進行檢討改善。而監察院調查過程也諮詢國內專家學者及約詢時任衛福部部長陳時中、疾管署長周志浩及食藥署長吳秀梅等人後提出調查報告。

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根據監察院報告指出，疫苗初期產能有限，向國際疫苗廠採購及簽約時程較其他國家晚，且採購數量相對較少，尤其2021年5月疫情艱難時刻，疫苗到貨數量僅87萬餘劑，迄同年7月底前，到貨數量約951萬餘劑，其中586萬餘劑是國際友人捐贈，應確實檢討新冠疫苗無法滿足國人接種需求，衛福部及工程會應就此次採購經驗，通盤檢討緊急採購的相關規範。

針對監察院的調查結果，王必勝表示，現在還沒收到全文，看到的是監察院的新聞稿，等收到全文會詳細閱讀，再給大家回應，「我要代表指揮中心謝謝監察院給予相關建議，但任何工作不可能盡善盡美，收到相關建議後也會針對可改善部分盡量改善，最主要是百年大疫是沒經過過的，希望流程整理改善後，未來遇到類似問題可以做得更好。」

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