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畫家何肇衢確診重症過世　「打過疫苗很少出門」享耆壽92歲

▲▼資深畫家何肇衢驚傳確診過世，享耆壽92歲。（圖／藝術家雜誌社）

▲資深畫家何肇衢因確診過世，享耆壽92歲。（圖／藝術家雜誌社）

記者林育綾／台北報導

戰後第一代畫家畫家何肇衢今（2）日上午7時因確診過世，享壽92歲，據悉他已打過疫苗，也很少出門，上周學生邀請外出用餐後返家感覺身體不適，就醫才診斷為新冠肺炎確診重症。其弟何政廣在上午證實此事，文化部也將呈請總統明令褒揚。

何肇衢出生於日治時期昭和6年（1931年），新竹人，小時家境清寒，在家中5男2女兄弟姐妹中排行最長，從小就幫忙照顧弟妹和分攤家務。小學時接受日本教育，也對繪畫產生興趣；1945年台灣光復後，他重新就讀新竹縣立中學竹東分校（今國立竹東高級中學）接受中文教育，同時受到美術老師賴榮來的啟蒙。

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1949年從高中畢業後，他原本為了減輕家中負擔，請託當時的新竹縣長鄒清之在縣府找份打雜工作，不過鄒清之勉勵他繼續求學，因此他與弟弟何耀宗一起考取可公費就讀的台北師範學校（今國立台北教育大學）藝術科；畢業後進入北師附小擔任美術老師，直到38年後退休。

在任教時期，何肇衢常利用課餘時間創作，累積數量可觀的作品，創作多以寫生為主。1957年起積極參加美術比賽，獲國內重要美展獎項多達29次，包括金爵獎、坎城國際美展國家榮譽獎、中山文藝獎、中華文化教育獎等獎項，也多次受邀為美展的油畫評審。

▲▼何肇衢油畫作品。（圖／國立臺灣美術館提供）

▲▼何肇衢油畫作品〈淡水夕陽〉、〈東引燈塔〉。（圖／國立臺灣美術館提供）

▲▼何肇衢油畫作品。（圖／國立臺灣美術館提供）

任教期間他也曾應邀擔任雄獅鉛筆廠股份有限公司顧問，對該公司創辦人李阿目建議創辦一本美育刊物，促成1971年《雄獅美術》創刊，同時推薦有相關經驗的弟弟何政廣出任主編，1975年何政廣更創辦《藝術家》月刊。

除了旅行，他也常利用書籍雜誌來吸收國外藝術新知，常到書店或大使館圖書館翻閱藝術相關書籍，也會存錢買畫冊，藏書豐富，他還曾透過寄送「鳳梨罐頭」跟日本多間雜誌社交換，索取過期藝術雜誌，成為他創作上的養分。

何肇衢在1979年退休後，常到世界各地旅遊、寫生、參觀美術館，也主持「宜園畫室」指導社會人士繪畫。一生舉辦個人展覽多達30多次，2021年11月於國立臺灣美術館舉行「時空˙疊影˙現代情：何肇衢90大展」是第35次個展。

他過世消息傳出後，也讓許多學生後輩感到震驚、難過，有學生提到，「真的懷念這位敬愛的藝壇前輩長者」，「相信愛寫生畫畫的何老師，一定也在天國騎著腳踏車，悠遊自在的到處寫生！」

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