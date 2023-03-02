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叫陣蘋果、聯發科？高通攜6安卓大廠合作　開發雙向衛星通訊手機

▲▼高通。（圖／高通提供）

▲高通支持廠商利用近期發佈的Snapdragon衛星開發具備衛星通訊功能的智慧型手機。（圖／高通提供）

記者高兆麟／綜合報導

IC設計大廠高通在巴賽隆納世界行動通訊大會（MWC）上宣佈與榮耀、摩托羅拉、Nothing、OPPO、vivo以及小米合作，支持廠商利用近期發佈的Snapdragon衛星開發具備衛星通訊功能的智慧型手機。

蘋果於去年iPhone 14系列導入衛星求救功能，帶動手機業開打衛星通訊大戰，在今年的MWC上，衛星通訊技術展現也成為兵家必爭之地，除了高通外，聯發科也展示全球首款的3GPP 5G非地面網路（NTN）衛星通訊技術。

高通表示，Snapdragon衛星是全球首款基於衛星、為智慧型手機提供雙向傳訊的解決方案。它提供真正從極點到極點的全球覆蓋範圍，能夠支援緊急使用的雙向傳訊、SMS簡訊傳送和其它訊息傳遞應用程式，適用於各種目的，像是在偏遠地區、鄉村和離岸地區的緊急情況或娛樂。此解決方案由全面運行的低軌道（LEO）銥衛星星座（Iridium satellite constellation）提供支援，利用銥衛星具氣候韌性的L頻段實現低功耗、低時延的衛星連網。

高通技術公司產品管理副總裁Francesco Grilli表示：「高通與榮耀、摩托羅拉、Nothing、OPPO、vivo和小米的長期合作植根於創新，以及為消費者帶來卓越的連網體驗。透過將Snapdragon衛星納入於新一代裝置，我們的合作夥伴能夠提供衛星訊息通訊功能，這得益於商用就緒的成熟全球低軌道（LEO）衛星星座系統，讓全球使用者得以在戶外與緊急服務供應商和親友們通訊。」

隨著生態系的成熟，Snapdragon衛星將於未來發佈的所有5G數據機射頻系統以及Snapdragon行動平台系列（自8至4系列）中提供。除了智慧型手機之外，Snapdragon衛星將擴展至包括運算、汽車以及物聯網在內的其它裝置類型。隨著生態系的壯大，OEM廠商和應用程式開發商將能夠利用衛星連網實現差異化，並提供獨特的品牌服務。隨著非地面網路（NTN）衛星基礎設施和星座逐漸實現，Snapdragon衛星也計畫支援5G NTN。

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