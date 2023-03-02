蔥油餅店現況照曝光「攤車已撤走」　搓掉100被罵到永久停業

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記者趙蔡州／綜合報導

宜蘭一間蔥油餅店老闆娘遭指控，將客人支付的3張100元鈔搓掉1張，再向客人多收100元。事件延燒數日後，遭投訴的店家疑似不堪網友撻伐，Google上的營業狀態1日起改成「永久停業」，後來有網友親自到攤位現場確認，發現店家的攤車已經不在現場。

▲店家Google營業狀態變成「永久停業」。（圖／翻攝自Google）

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搓掉鈔票的事件曝光後，不少網友湧入店家的Google評論狂刷1星負評，儘管負評1日已被通通刪除，最新的評論變成1周前，不過業者疑似不堪網友撻伐，先把Google上的店名改回2020年舊名，且Google上的營業狀態1日起變成「永久停業」，似乎決定不再營業。

▲蔥油餅店被罵到永久停業，網友到現場發現，攤車疑似已經撤走。（圖／網友授權使用）

國民大會主持人謝矅州在臉書粉絲團「謝曜州」轉貼此消息，貼文一出立刻引發網友熱烈討論，甚至有網友親自到攤位現場確認，發現店家的攤車疑似已經悄悄搬走。

其他網友則說，「真的沒必要這樣逼人，不要去買就好了，為什麼要這樣公審人家」、「無法想像老闆娘內心受到多大的震撼與傷害」、「真的不要逼人到這種地步」、「留一條生路給他們吧」。

▼網友回應。（圖／翻攝自臉書）