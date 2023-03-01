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斥資逾10億！北榮智慧型手術大樓啟用　增設17間還有「連通道」

▲▼北榮智慧型手術大樓啟用。（圖／台北榮總提供）

▲臺北榮民總醫院新建智慧型手術大樓外觀。（圖／台北榮總提供）

記者嚴云岑／台北報導

斥資總額逾新臺幣十億元，臺北榮民總醫院新建智慧型手術大樓於今（3/1）日上午剪綵啟用，新大樓與中正樓現有手術室相互連接，配合複合式手術室、核磁共振、以及神波刀等醫療設備，共增加17間手術室，預計可造福更多病患。

今日剪綵記者會由國軍退除役官兵輔導委員會馮世寬主任委員親臨主持。對於北榮團隊克服疫情影響，物價上漲、缺工缺料困境，仍如期完成工程，除獲得綠建築銅級標章及合格級「候選智慧建築證書」，更獲得公共工程金質獎設施工程類特優，馮主委特別表達肯定與嘉勉。

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臺北榮總陳威明院長表示，因應社會結構改變及人口高齡化趨勢，手術醫療需求與日俱增，原有的手術室已不敷使用，為了讓罹患急、重、難、罕病的病人能夠縮短等候手術的時間以及讓辛苦的醫護同仁們能早點下班，週末可以好好休息，以及提升手術品質與提供良好的手術環境，特別於中正樓旁新建智慧型手術大樓。

▲▼北榮智慧型手術大樓啟用。（圖／台北榮總提供）

▲台北榮總智慧型手術大樓新增17間手術室。（圖／台北榮總提供）

陳威明提到，北榮智慧型自109年7月31日動工，由專業醫護人員參與設計，為全國公立醫院首創全棟智慧型手術醫療設施大樓。期待透過嶄新的設備，及優質舒適的工作空間，大幅提升手術品質及病人滿意度，以達成把病人及員工照顧好的五好目標；更希望提供最佳的醫療品質來服務全球民眾，進而使臺北榮總成為「全民就醫首選醫院，國際一流醫學中心」。

新建智慧型手術大樓為四層樓建築，與中正樓現有的手術室相互連接，大樓配備複合式手術室、核磁共振、以及神波刀等醫療設備，是一個高科技手術室。為提升病人安全，採用分流運輸設計，區分潔淨、污物、醫護電梯及走廊，以避免交叉感染。

一樓設有醫療氣體機房及中央供應中心，提供潔淨手術器械；二樓及三樓共設有17間手術室；四樓特別設置可容納400人的醫護更衣間、休息室、哺乳室、用餐區及運動空間，以最佳的環境，提供友善職場，讓同仁在高壓忙碌的環境中得以舒緩心情，恢復體力，造福更多的病人。

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