老闆突宣布「春酒吃八方雲集」　全場傻眼！1人預算超想哭

▲公司春酒辦在八方雲集，單人預算也曝光了。（示意圖／記者項瀚攝）

網搜小組／劉維榛報導

最近不少公司辦春酒，用美食慰勞員工的辛苦！不過一名台中網友抱怨，公司開在七期，算是中型企業公司，原本老闆說會辦在一家中式餐廳，沒想到竟選在「八方雲集」，還規定單人點餐預算，令原PO難以接受。文章引發熱議，一票網友笑虧「租七期辦公室，吃八方雲集，明年估計是吃四海遊龍！」

一名男網友在Dcard透露，他目前待在中部一間中型的行銷公司，上班地點靠近七期，而年初時，老闆主動開口表示「春節會辦在一家中式餐廳」，讓原PO非常期待，也猜測可能會辦在与玥樓頂級粵菜餐廳，結果真相傻眼了。

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上周五也就是228連假前夕，公司公布春節地點，居然是連鎖餐飲飲店「八方雲集」，讓原PO直呼有些錯愕。對此，原PO不禁拋問，可能他以前待在大公司的關係，或許春酒規模比較不同，「請問在中小企業上班的各位的春酒，也是辦在八方雲集這樣的中式餐廳嗎？」

▲春酒辦在八方雲集，但不是吃到飽。（圖／翻攝自八方雲集臉書）



奇葩經歷曝光後，網友也各個傻眼熱議，「慘！不如別辦」、「老闆迷信數字嗎？租七期辦公室，吃八方雲集，明年估計是吃四海遊龍」、「沒聽過這麼滑稽的事情...公司如果辦聖誕聚餐說要辦在義式餐廳，會不會辦在必勝客」、「還不如每人發250元」、「照老闆邏輯的話，中式餐廳：八方雲集、美式餐廳：麥當勞、日式料理：吉野家、法式無菜單料理： 家樂福美食街」、「公司位在七期，春酒居然是八方，我實在難以理解...公司是要倒了嗎」。

另一派網友則笑虧，「沒遇過耶！可以吃飽我覺得可，點鮮蝦水餃啊哈」、「可以接受的是麥當勞吃到飽，炸的比較有狂歡感」、「能吃八方已經不錯了啦，我們跑去吃陽春麵」、「有得吃不錯了，我們也是小公司員工大概10個，春酒尾牙都沒有」。

最後原PO也補充後續，公司有限定每人餐費，「一個人250元喔」，而他也真的點了20顆鮮蝦水餃。

▼原PO曝單人預算只有250元。（圖／翻攝Dcard）