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吃到飽很少出現…去旭集「狂嗑1海鮮」老闆會哭？老饕搖頭：內行吃這道

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／旭集 和食集錦）

▲旭集。（圖／翻攝自Facebook／旭集 和食集錦）

記者朱祖儀／綜合報導

吃到飽餐廳菜色多樣又沒有份量限制，但有些價格不菲，該如何吃回本呢？一名網友就好奇，如果訂到號稱全台最難訂的吃到飽餐廳「旭集 和食集錦」，該怎麼吃才能回本，「狂吃鰻魚老闆會哭嗎？」文章曝光後隨即掀起討論，不少人都搖頭認為不可能，還有老饕分享內行吃法。

原PO以「旭集狂吃鰻魚老闆會哭嗎？」為題在PTT發文，表示一般Buffet餐廳餐點裡面比較少出現鰻魚，而且外面的鰻魚飯也不便宜，一份大約也要4、500元。以旭集為例，一個人用餐大約要花2000元，如果他進去之後狂吃鰻魚，「老闆會哭嗎？」

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不少網友看到後笑說，「進貨成本遠低於你的想像」、「會笑吧，讓你吃啊」、「那份量可能要點20碗才算外面的一份」、「老闆會鈔票數到哭」、「一大條才4百多，吃啊」、「老闆笑而不語」、「一般人買一公斤成本都沒1000了，你要吃回本可能有難度」、「你吃多覺得賺？這是窮人思維」。

另外，也有人點出真的該吃的食材是干貝和麵包蟹，「我都麵包蟹和干貝吃到爽」、「煎干貝其實CP值也很高，正常男生一餐吃60顆沒問題」、「內行的就是狂吃黃金蟹膏，一隻600，吃3隻就回本」、「我都吃螃蟹，那螃蟹真的有料」。

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