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瘋電影／玩命特攻：武演行動　把錢拿來打仗不如拍電影

文／賴賴

▲▼玩命特攻：武演行動。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

這次電影很有趣，巧妙地告訴你，與其要把錢拿去買武器發動戰爭，還不如拿來投資拍電影，一樣可以達到目的且沒有傷亡，並創造更多的工作機會和更大的經濟效益，喜歡這部電影的結尾，有驚喜，整體感流暢好看。

這部片最大亮點就是休葛蘭，一個奶油氣質小生在中年後，如何詮釋一個惡棍還不認你產生反感，這部片讓休葛蘭的演技給驚艷到了，果然男一的腳色會讓原有的演技能力限縮了，這位穿梭在惡人間的仲介，賺取軍火的大富商，油膩卻多金，多疑卻又好哄騙，很厲害的人物設定，讓笨拙的喬許哈奈特，充分掌握腳色的傻勁，可惜劇本結局過程有點虎頭蛇尾，但整體感還是具備娛樂效果。

片　　名：玩命特攻：武演行動
英文片名：Operation Fortune Ruse de guerre
類　　型：動作、喜劇
上映日期：2023-01-19
片　　長：01時54分
導　　演： 蓋瑞奇(Guy Ritchie)
演　　員： 傑森史塔森(Jason Statham) 、 凱瑞艾文斯(Cary Elwes) 、 喬許哈奈特(Josh Hartnett) 、 休葛蘭(Hugh Grant) 、 奧布瑞普拉薩(Aubrey Plaza) 、 艾迪馬森(Eddie Marsan) 、 麥斯比斯利(Max Beesley)國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫娛樂


劇情大綱

超級間諜奧森福瓊（傑森史塔森 飾）和他的頂尖特務團隊招募了好萊塢巨星丹尼法蘭西斯柯（喬許哈奈特 飾）為他們執行臥底任務，以阻止億萬富翁軍火商蒙瑞格西蒙茲（休葛蘭 飾）出售一種足以破壞世界秩序的致命新型武器。

▲▼玩命特攻：武演行動。（圖／yahoo）

▲特工找到動作電影明星來擔任臥底，過程有點搞笑。

▲▼玩命特攻：武演行動。（圖／yahoo）

▲超喜歡休葛蘭這片的演技，油膩的軍火商。

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