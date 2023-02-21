瘋電影／超難搞先生　每個難搞的老人背後都有故事

文／賴賴

瘋言瘋語：

在社區中有這樣的老先生怪獸，好像稀疏平常，他們平常的生活就是糾錯，脾氣傲慢古怪難溝通，舉凡十里內草木不生，他們滿嘴的抱怨咒罵，當他們是你的親人時，那就是修行時刻，相當令人有感觸的人物設定，不過電影非常有內涵，終究好人遇好人，就在他千方百計尋死過程中，他雖然機車但卻都是義舉，於是整個社區的天使救了他的人生。

劇本非常厲害，這種草木不生的恐怖主角，大部分都很有錢，因為害怕別人覬覦自己的財富而瘋狂，假如有心靠近這種人，恐怖分子通常都是招架不住的，因為他們的內心絕對是寂寞的，住在地獄裡誰會靠近他們，在未來的老人多於小孩的社會裡，這種問題肯定更多，劇本告訴你，只要好心就有好報，心地善良的墨西哥媽媽，慈悲的關懷陌生人，獲得的恐怕是想像不到的意外之財，不一定是財富，只要好心就會有好報，電影流暢好看，簡單卻意義深遠，非常推薦。

片 名：超難搞先生

英文片名：A Man Called Otto

類 型：溫馨/家庭、劇情

上映日期：2023-02-10

片 長：02時06分

導 演： 馬克佛斯特(Marc Forster)

演 員： 湯姆漢克斯(Tom Hanks) 、 瑞秋凱勒(Rachel Keller) 、 曼紐賈西亞魯佛(Manuel Garcia-Rulfo) 、 卡麥隆布里頓(Cameron Britton)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：索尼影業



劇情大綱

改編自《紐約時報》排行榜暢銷小說，湯姆漢克飾演憤世嫉俗又脾氣暴躁的喪妻鰥夫－奧托，他唯一的生活樂趣來自批評和糾正他可憐的鄰居們。但當身懷六甲的瑪莉莎和她年輕活潑的家庭搬到他家隔壁時，這段不期而遇的友誼從此改變了奧托的人生。

▲鄰居太太表示透過小朋友的畫，感受到小孩對機車老人出色存在相當激賞。

▲醫院內的小丑來娛樂小朋友，卻把機車老人的兩角五分銅板掉包，鬧到警察來。

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