淫男「有生理需求」討裸照！16歲女網友要斷交　他竟嗆：1命賠1命

▲男子要求少女拍裸照供其欣賞，少女事後決定斷絕往來，他竟出言恐嚇，遭檢方起訴。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

男子阿正（化名）透過交友軟體結識年僅16歲少女小花（化名），兩人認識近兩年，阿正曾多次打電話給小花，稱自己有「生理需求」，要小花拍裸照供其觀賞，後來小花決定不再與阿正往來，沒想到阿正卻心有不甘，威脅要散布裸照，並恐嚇，「殺一個算一個」等。士林地檢署近日偵結，阿正被依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴。

根據起訴書，阿正於2020年10月間透過交友軟體認識小花，兩人相談甚歡，並持續聊天長達近兩年。然而，阿正明知道小花還未成年，卻多次打電話給小花，稱自已有生理需求，要求小花拍攝裸照供其欣賞，小花也陸續拍攝至少24張裸照給阿正。

直到2022年9月下旬，小花表示不願再與阿正來往，阿正心有不甘，竟拿裸照威脅小花，要求不得斷絕往來，否則會將裸照散布出去，甚至還恐嚇，「殺一個算一個」、「不見棺材不落死心」、「一命賠一命」等。不僅如此，阿正還多次跑到小花住處、學校要接送小花上下學，小花因此心生畏懼報警處理。

警方獲報後，持搜索票前往阿正家搜索，並扣得阿正犯案用的手機，以及存在手機中的猥褻照片，而阿正對於犯行坦承不諱，被警方依法送辦。案經士林地檢署偵辦，檢方於近日偵結，阿正被依違反兒童及少年性剝削防制條例提起公訴。