美籍女登山客登武陵四秀腳扭傷　搜救人員火速救援背下山

▲ 24歲的美籍女山友和友人攀登武陵四秀池有山返回時，不慎扭傷腳踝無法行走，消防員獲報後立即出動到達現場，用揹負方式悲下山。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

台中市消防局今(27)日08時21分接獲報案，和平區池有山步道約1.9K處，有民眾腳踝受傷無法行走，請求本局協助；本局立即派遣梨山分隊2車10人(警消4人、義消6人)會同雪霸國家公園管理處1人，警察保七總隊1人，林務局梨山工作站1人共計13人，由梨山分隊王文廷分隊長帶隊前往救援。

該登山團為1行2人美籍人士武陵四秀四天三夜登山行程，在下山過程中於和平區池有山登山步道約1.9k處，其中1名美籍女性登山客(約24歲) 右腳踝腫脹受傷、無法行走，由另一名同行男性美籍登山客報案並陪同在側，搜救人員於11時49分許接觸受傷民眾，評估傷者右腳踝腫脹、無法行走其意識清楚，搜救人員立即給予包紮固定，並以輪流揹負方式下撤，揹負過程路徑崎嶇不平且陡峭，搜救人員不畏艱難於14時28分抵達池有山登山口，由梨山救護車載往梨山衛生所救治。



消防局二大隊大隊長余奕祐呼籲，山友登山前應注意自身狀況量力而為，攜帶保暖禦寒衣物及照明設備，並做好登山前置工作，如有突發意外或受傷時應保持冷靜，立即報案待在原地等待救援。