▲才開門半小時！九族文化村再發公告「建議改轉其他地方旅遊」。（圖／翻攝九族官網）



記者游瓊華／南投報導

228連假，中部天氣晴朗，繼昨天（26）日九族文化村因大批遊客湧入，趕緊在臉書公告，呼籲遊客「麥擱來啊！」今天連假第三天，九族文化村開門營業不到半小時，停車場已停滿8成，園方二度發出通知，「九族文化村今日10:00停車場承載量已達八成， 為了維護遊憩品質，建議遊客改轉往附近其他景點旅遊。」

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▲九族櫻花祭滿開。（圖／九族文化村提供）



九族文化村打出全台最盛大櫻花祭，結果連假吸引數萬遊客前往，就有網友今早在「爆廢公社」PO出照片，只見天色僅微亮，九族文化村入口已出現車陣，這讓他不禁苦笑，「排隊入場賞櫻ing，有誰也是在這邊排隊的？」原PO還透露，自己住在附近民宿，今早7時15分就在入園口了。

九族文化村正迎來櫻花季最美時節，更是全台唯一經過日本認證的海外櫻花地，每年都吸引數十萬人前往，從即日起到3月5日為止都能賞櫻，適逢228連假，許多民眾都趁此機會前往，園方也規劃一系列人潮管制緊急疏散應變措施，包括必要時將啟動大量遊客疏運計畫，透過公路電子字幕和警廣等系統提早預告流量，當入園人數達到總量管制7成時就會預警，滿園時也將派員到重要分叉口舉牌勸導和疏散。