男大生「1爛招」坑Uber司機！同學一旁賊笑　她神反擊傻眼：吃1星

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名Uber女司機日前載到大學生，對方下車點設在校門口，然而抵達時卻要求，把他們直接送進校園內，而一旁同學還小聲笑說，這樣能省錢，傻眼的她決定不妥協，結果立刻收到1星負評。

女司機在「UBER多元司機社團台灣」提到，大學生將下車地點設在校門口，然後抵達時在不更改目的地的情況下，要求開進校園內，「孩子...天那麼黑，又下著細雨，平常的我心情好，都是會滿足乘客要求的，但在聽到你說，『之前的司機都會送你進去』後，立馬決定不送了。」

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▲大學生用這招坑了不少司機。（圖／翻攝自臉書／UBER多元司機社團台灣）

她接著直呼，「不知道你用此招坑了多少司機？來回近2公里的里程，收你24塊不為過吧，為什麼知道這價錢？因為聽到你同學小聲地說，會多24元後，轉頭跟我說無法新增變更目的地，你既然無法更改，我也無法送你進去，就好好走路吧！」

對此，網友們紛紛留言挺司機，「漂亮~什麼叫之前的司機都會！我聽到會跟他說，那你叫之前的司機來載你啊，我又不是之前的司機」、「水！不更新地點就下車，司機沒有義務免費送你」、「24塊省X小」、「好像蠻多這樣凹的」、「給他1顆星啊」。