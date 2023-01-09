乘客懷疑繞路爆捶　運將頭破血流繼續開「不要再打了，危險！」

▲計程車運將被懷疑繞路，遭乘客打到頭破血流，仍持續駕駛停到路邊才停下。（示意圖／ETtoday資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北鄭姓男子去年6月中搭計程車時，懷疑司機繞路，竟從後座爆打蔣姓運將頭部，蔣男忍著痛要求「不要再打我了，很危險！」最後把車停到路邊跳下車，將鄭男壓制後請路人報警，鄭男坦承因為母親剛過世，心情不好，所以一時控制不住情緒，台北地檢署9日依傷害罪起訴鄭男。

據了解，被打到頭破血流的蔣姓運將比鄭男高大許多，但礙於駕車行進中，無力還擊抵抗，只能忍著鄭男猛烈攻擊，把車開到路邊公車站牌停靠後，先自行跳車保命，並且將車輛反鎖，仍坐在車上的鄭男拍窗喊著：「放我出來」，蔣姓運將才把車鎖打開。

鄭男準備逃離時，蔣姓運將的身材優勢才終於有施展機會，立即把鄭男壓制在地，並請路過的熱心民眾協助報警後，對鄭男提告傷害，以及不付車資的詐欺2罪，鄭男則反控蔣姓運將也涉嫌傷害。

檢察官調查，鄭男的確事逢母喪，但根據行車紀錄器，蔣姓運將曾喊著「不要再打我了，很危險！」顯然一直處於挨打狀態，下車後為了避免鄭男逃逸而施以壓制，傷害犯嫌不足，因此處分不起訴蔣姓運將，而警方到場後，先後將2人送醫、帶到警局作筆錄，鄭男沒機會付錢，不能證明有詐欺犯意，最後僅依傷害罪起訴鄭男。