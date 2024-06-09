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法院認證家暴黃嘉千　夏克立發5點聲明：情節並不實在

▲▼ 黃嘉千夏克立 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲黃嘉千與夏克立婚變風波持續將近3年  。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧、許力方／台北報導

藝人黃嘉千與夏克立16年的婚姻在2021年底爆發婚變，風波持續至今，黃嘉千8日發文稱已在獲得士林地院發出的保護令，內容判定夏克立家暴事實成立。對此，夏克立9日也對外表示，不能對外為自己辯護和談論，否則可能觸法，稍晚又透過律師發表5點聲明，強調自己沒有刑事犯罪紀錄，更堅決表示黃嘉千主張的情節「並不實在」，尤其是死亡威脅部分，他將在後續審理中提出答辯。

夏克立委任律師聲明如下：

茲據前揭當事人委稱：

（一）對於臺灣士林地方法院113年度司暫家護字第54號暫時保護令，本人敬表尊重並予以遵守，合先敘明。

（二）本人並無任何刑事犯罪紀錄，亦未受過任何刑事處罰。

（三）就上開暫時保護令所為認定，本人深感遺憾，惟就聲請人主張的情節並不實在，特別是死亡威脅的部分，但因苦無適當答辯機會，以致法院審理結果有所誤會，本人將在後續通常保護令之審理中，提出答辯。

▲黃嘉千拿到了法院核發的保護令。（圖／翻攝自黃嘉千臉書）

（四）本人對於各界及眾多網友所給予的信賴、支持，深表感謝，惟上開暫時保護令中併禁止對保護對象有間接之騷擾或跟蹤行為，因此，務請各界及眾多網友在發表評論或意見時，保持禮貌、理性，以免受保護對象，繼續感受到精神折磨。

（五）暫時保護令之核發，依家庭暴力防治法第16條第5項之規定，係視為通常保護令之聲請。若通常保護令之聲請駁回，依同法第16條第6項之規定，原暫時保護令即失其效力，並此指明。

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