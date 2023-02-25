88槍案2主嫌遣返回台　黃偉哲感謝肯定「盼追出幕後黑手」

▲台南學甲88槍槍擊案主嫌洪政軍、槍手孔祥志在逃亡108天後，在大陸落網，刑事局將2嫌押解回台，由檢警帶回台南偵辦，市長黃偉表示感謝肯定 。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年11月10日凌晨，台南市學甲區發生謝財旺議員服務處及一家公司工廠遭歹徒以衝鋒槍開88槍案件震驚社會，案件發生後台南市警局立即與刑事局組成專案小組，並報請台南地檢署指揮偵辦，相關涉案共犯都被收押偵辦，洪政軍、孔祥志逃亡108天後在大陸落網，25日下午搭機押解回台由檢調押解台南偵辦，市長黃偉哲表示感謝肯定。

台南市長黃偉哲於洪、孔等2嫌被緝獲押解回台一事表示，感謝檢警的辛苦，能夠把涉嫌的槍手和指使的人，能夠追查到案，相信台南市民和全國民眾都在關注這件事，也希望能夠盡速還原真相、相關人等都能夠繩之以法。

市警局指出，本案在辦案期間，內政部部長、警政署署長多次南下召開專案會議，署長並指示由周警政委員幼偉全程指導專案小組偵查策略。案經專案小組不眠不休、抽絲剝繭的比對、分析各項調查資料與證據，即時確認開槍之槍手為孔祥志，及其大哥洪政軍（因重傷害案通緝中）亦涉有重嫌。

專案小組連日追查後，陸續於2022年11、12月間，執行4波拘捕行動，共逮捕、傳喚主媒之一楊姓男子等14名相關共犯及關係人到案，其中共犯楊、蔡、李、郭、謝嫌5人由台南地檢署向台南地院聲羈獲准，惟開槍主嫌孔祥志與涉嫌教唆犯案之洪政軍等2人不見蹤跡，專案小組綜合情資研判該2人已透過管道偷渡潛逃至海外。

專案小組不放棄任何希望，仍持續努力追查，台南市局長廖宗山於上任後多次召集專案小組，極積整合各項蒐證資料與情資，循線發現洪、孔2嫌已潛逃至中國大陸福建地區，台南市警局即將情資陳報警政署刑事局兩岸科，透過「兩岸共同打擊犯罪機制」多日努力協調及溝通，終於順利將洪、孔2嫌逮捕到案，並於25日解送回台，台南市警局表示，特別感謝刑事局兩岸科的協助。

台南市警局長廖宗山表示，台南市不容許任何不法份子逍遙法外，只要敢在台南市犯案，不論犯罪者逃到天涯海角，台南市警局絕對都有決心與能力將歹徒繩之以法。本案也在台南地檢署檢察長葉淑文及檢察官錢鴻明指揮之下，檢警合作無間，得以順利偵破本案，專案小組後續將對二嫌立即進行詢問調查，以查明槍擊案真正動機，追查作案槍枝及交通工具下落，並嚴查偷渡管道，務必一舉追查所有共犯及幕後教唆主嫌等，還原本案之真相，以維護社會治安與秩序。

此外，本案案發地謝財旺議員之前被開槍的競選服務處，如今已人去樓空，外面的鐵門已經換掉，內部還有一些舊彈孔，據房東表示，他租謝財旺10年了 發生槍案，選舉完搬走。房東表示，可能是擔心甫當選第4屆台南市議員的女兒謝舒凡人身安全，選後就搬走，部分彈孔是謝財旺搬走前修補的，目前正在重新招租中。