吵死人！台3線大型重機狂飆111分貝　苗栗環保局「聲音照相」取締

▲一輛大型重機在台3線「飆」出最高111分貝音量。（圖／苗栗縣環保局提供）



記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣三灣、獅潭鄉台3線沿線路段，假日常見大型重型機車成群結隊行駛，發出的的排氣聲浪讓沿線居民長期苦不堪言，獅潭鄉長也在縣務會議向縣長反映，希望補助居民裝設氣密窗，並加強噪音取締，環保局表示，已於臺三線建置固定式聲音照相設備，不分平假日取締噪音車輛，就有大型重機騎士，因為飆出111分貝的噪音慘遭取締告發。

苗栗縣環保局表示，台3線常見的大型重機常因「不當改裝排氣管」或「不當操作，高速行駛拉轉催加油門等情形」製造高分貝噪音，嚴重影響沿線居民的生活品質而產生民怨。根據環保署機動車輛噪音管制標準，限速低於50公里路段，車輛音量不能超過86分貝；限速50公里以上、小於70公里路段，則不能超過90分貝。此外，環保局補充，噪音超標違規車輛，還會被通知複檢，未改善者，按次處罰。

▲環保局在台3線三灣鄉、獅潭鄉路段，各裝設一組噪音取締的聲音照相設備。（圖／苗栗縣環保局提供）

環保局表示，目前在台3線三灣鄉102.6公里處及獅潭鄉110公里處各設有1組固定式噪音取締照相設備，另還有包括移動式、車載式各1組。統計去年11月21日至今年1月31日，共取締514輛次噪音超標；其中最高噪音111分貝，為一輛大型重型機車。

今年度環保局除聯合稽查路檢加強取締外，並採行移動式、固定式及車載式「聲音照相」設備於高噪音車輛出没熱點地區擺放執法，以維護民眾生活安寧，請車主勿進行不當改裝衍生擾人噪音，遭受處分，損人不利己。



▲車載式聲音照相系統取締噪音情形。（圖／苗栗縣環保局提供）





▲環保局會同警方加強車輛噪音取締（圖／苗栗縣環保局提供）