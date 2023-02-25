香港名媛被分屍煮湯　警只找到殘缺雙腿「頭顱、身體、手」不見了

▲香港名媛蔡天鳳。（圖／翻攝自蔡天鳳IG、正義迴廊臉書）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港28歲名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑遭前夫一家殺害分屍，警方24日在冰櫃內找到她的雙腿，並在兇案現場發現兩鍋混有人體組織的湯。不過，消息也指出，除了殘缺的雙腿外，蔡天鳳的頭顱、雙手，以及身體目前都未尋獲。

根據港媒報導，警方在冰櫃裡面找到了蔡天鳳腰部以下的雙腿，其中大腿肉已經被削到見骨，小腿則較為完整。

警方也在現場發現兩鍋混有人體組織的湯，兩鍋湯幾乎全滿，裡面有大量碎肉，警員不敢亂動，直接送去化驗。

不過，消息也指出，蔡天鳳的頭顱、身體，以及雙手目前都還未尋獲。同時，香港警方24日深夜從兇案現場運出切肉機、電鋸等疑似分屍用的工具，並搬走一台疑似用來保存殘肢的冰櫃。

▼蔡天鳳前夫在逃中，有網友發文懸賞。（圖／翻攝臉書）



蔡天鳳18歲時曾有過一段婚姻，生下兩個現年10歲、8歲的孩子，但後來離婚，並於2016年與飲食集團「譚仔米線」創辦人的兒子再婚。蔡天鳳雖已與前夫離婚，但仍負責照顧前夫一家人的生活，甚至還曾買房給對方居住。

不過，蔡天鳳去年底打算出售先前買給前夫一家的房產，為他們另外安排住處，雙方因此發生了不小的爭執，疑似當時就已經種下殺機。

▼蔡天鳳失聯多天，最後被發現已遭殺害碎屍。



警方調查發現，蔡天鳳失蹤之前最後搭上了前夫哥哥的轎車，認定前夫一家涉有重嫌，已連夜逮捕了前夫的父母以及哥哥，但前夫目前則下落不明。

消息也指出，案件的主嫌為前夫的父親，他在2月租了一個房子，安排長子（前夫哥哥）21日開車去接蔡天鳳，並在車內將其迷昏，接著把人載回租屋處，實施殺害、分屍以及烹煮，最後再將煮熟的殘肢帶到遠處丟棄。

▼蔡天鳳幾年前再婚，對象為譚仔米線創辦人的兒子。（圖／記者葉國吏攝）

