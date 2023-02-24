求好運！順澤宮「平安」冠軍神帽　228連假加碼發2000頂

▲埔鹽順澤宮228連假4天加發2千頂印有平安的冠軍神帽。（圖／順澤宮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

「228事件」帶給國人無法抹滅的傷痛，埔鹽順澤宮將於228連假期間(25日至28日)，每天加發500頂印有「平安」2字的宮帽，廟方冀望信眾都能「平平安安」，不僅如此，更在玄天上帝的指示下，重啟暌違6年鄉內遶境2天活動，祈求全境風調雨順。

順澤宮因挪威三鐵好手伊登頭戴「埔鹽順澤宮」宮帽奪冠而爆紅，至今已經發放43萬頂，廟方也經常做社會公益回饋給信眾鄉親，深獲各界好評，全國各地信眾，也紛紛前往點光明燈，祈求平安順利。

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▲冠軍神帽因挪威三鐵好手伊登爆紅。（圖／ETtoday資料照）

廟方日前在臉書po文指出，「對於生長在台灣的子民而言，1947年在這塊土地，發生的「二二八事件」是一件殘忍的事實。縱然至今國人對此事，仍有許多認知不同的地方。然而，對於人類社會而言，這事件終究值得此我們後人警惕反省」。接下來「228和平紀念日」4天連假，將每天發放500頂「平安」宮帽（上、下午各250頂），希望信眾「平平安安」，我們更祈求上帝公與眾天神，讓世上的人們有智慧，不爲野心政府或個人，傷害土地、傷害人民。

由於廟方將於26日到與溪湖玄天宮，一起前往秀水三聖宮會香交流，在玄天上帝的指示下，玄天上帝鑾轎也將於27日及28日在埔鹽鄉境內遶境2天，總幹事陳守欽強調，遶境與發放宮帽同時進行，屆時廟內也有工作人員，遶境途中，也會贈送順澤宮小禮物，感念鄉民置香案相迎。

▲埔鹽順澤宮228連假4天加發2千頂印有平安的冠軍神帽。（圖／順澤宮提供）