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社會 社會焦點 保障人權

電擊+逼簽本票！台中暴力討債集團被抄　白板「家規」很搶眼

記者鄧木卿／台中報導

台中市38歲張姓男子籌組暴力討債集團，不但電擊債務人，強逼簽下本票，還向債權人勒索恐嚇20萬元工作費，張嫌等人為躲避查緝，2個月內就換了3個藏匿點，警方攻堅時，除了逮捕5人、查扣開山刀、空氣槍、棍棒、電擊棒之外，還發現一塊白板，上面載明各項違反家規的體罰規定，例如吃藥、說謊、禮貌和背骨等，不過，嚴格的家規，最終還是不敵國法。

▲▼台中警方破獲一個暴力討債集團，搜出空氣槍、開山刀等，該集團自訂嚴格家規，但終究不敵國法。（圖／民眾提供，下同）

▲台中警方破獲一個暴力討債集團，搜出空氣槍、開山刀等，該集團自訂嚴格家規，但終究不敵國法。（圖／民眾提供，下同）

▲▼台中警方破獲一個暴力討債集團，搜出空氣槍、開山刀等，該集團自訂嚴格家規，但終究不敵國法。（圖／民眾提供，下同）

台中市警二分局去年12月獲報，有組暴力討債橫行台中，經追查2個多月，發現該集團經常更換藏匿地點，上周見時機成熟，動員大批警方在北屯區一棟民宅攻堅逮人。

▲▼台中警方破獲一個暴力討債集團，搜出空氣槍、開山刀等，該集團自訂嚴格家規，但終究不敵國法。（圖／民眾提供，下同）

張嫌接受42歲林姓被害人委託，要向40歲的賴姓被害人索討120萬元債務，張嫌夥同4名小弟以電擊棒、毆打等恫嚇方式，強逼賴男簽立本票，本票簽完了但還沒拿到錢，又轉向林男強索20萬元工作費，林男覺得太多拒絕，張嫌便以電話和簡訊威脅。

▲▼台中警方破獲一個暴力討債集團，搜出空氣槍、開山刀等，該集團自訂嚴格家規，但終究不敵國法。（圖／民眾提供，下同）

警方順利逮捕張嫌等5人，在住處查扣本票、開山刀、空氣槍、棍棒、電擊棒及手機等證物，另在地上發現一塊白板，上面寫著「國有國法」、「家有家規」，要求「人人遵守」，不准「避重就輕」。

從白板上的各項規定發現該集團自律甚嚴，吃藥（吸毒）10，說謊5，偷竊10，禮貌5，背骨30，數字代表體罰，警方合理推論是毆打，但嚴格的家規終究不敵國法，訊問後將5人依組織犯罪條例、恐嚇取財、妨害自由、傷害等罪嫌移送台中地檢署偵辦，5人後來都以5萬元交保。

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