視訊全裸被偷錄「握鳥畫面」　宜蘭國中生被逼買3300元原味內褲

▲賣「原味內褲」桃園許姓男子，恐嚇好奇的宜蘭一國中男生，被宜蘭地檢署起訴。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一國中男生對桃園市20多歲許姓男子販賣的「原味內褲」好奇，以臉書和對方私訊時，遭許男側錄他手握生殖器的全裸畫面，並遭恐嚇逼買3300元「原味內褲」，不然將請家長或學校出面處理。許男惡行被揭發，遭宜蘭地檢署依兒童及少年性剝削防制條例、恐嚇取財、妨害秘密罪起訴。

訴書指出，2022年5月間，桃園市許姓男子，臉書私訊宜蘭一國中男生，說有販售原味內衣褲，國中男視訊時，被要求脫衣檢視身材，許男趁機側錄國中男手握生殖器全裸等的畫面。事後，許男在臉書PO文張貼國中生裸照，並標註身分，還私訊恐嚇，若不買3300元原味內褲，將請家長或學校出面處理，並告知導師；有足夠的錢的國中男嚇得透過超商先支付600元。

後來，許男雖刪除裸照，但持續討錢，更在臉書留言「別封鎖我喔，我有全程錄影，如果你騙我，我就直接加你班導的好友，跟你們國中講」，並附上國中男視訊時的臉部截圖。留言被校方導師發現，家長獲知後報警。

宜蘭檢方偵結，檢方認定許雖坦承犯行，但因是成年人，對少年恐嚇取財，請法官依《兒少法》加重其刑，並依涉犯兒少性剝削防制條例（以違反本人意願之方法使少年被拍攝猥褻行為之電子訊號）、刑法妨害秘密、恐嚇取財起訴許男。