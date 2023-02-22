好市多「沒缺蛋」卻遭炎上！管理員PO去年照片　被抓包竟打碼重發

▲鄉民不滿管理員被抓包後打碼。（圖／翻攝自PTT／Costco好市多 商品經驗老實說）



記者崔子柔／綜合報導

近期國內蛋量供應不足，雞蛋價格每台斤上漲2元，重回去年7月批發價每台斤52元的高點。臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」有196萬名成員，昨（21）日有社員發現管理員PO去年的照片，來說好市多沒缺蛋，引起一番撻伐。

「Costco好市多 商品經驗老實說」社團管理員昨日發文表示，「Costco的雞蛋永遠不缺，完整證明沒有買不到的商品，只有買不到的價格」，並附上一張盒裝30顆動福蛋的照片。

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社員發現圖片中的保存期限是2022/7/24，大批網友開始質疑管理員說沒缺蛋的真實性，還有人在PTT發文控「臉書好市多粉專版主用舊圖造謠沒缺蛋」。管理員被炎上後，將圖片中蛋盒上的日期打碼，結果漏碼了後面紙箱的日期，此舉又遭網友責罵。

▲管理員貼文。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）



該名管理員後續解釋，他發文的本意只是想告訴大家好市多不缺蛋，就找個商品圖，結果被大家說「拿去年的蛋來誤導」，他覺得造成誤解才打碼，卻又被質疑，「我現在下架2022的照片留今天的照片」，並重新修改貼文用字，「Costco現在有賣雞蛋，但是價格偏高，難怪還買得到」。

管理員重新發布的圖片中，蛋的有效期限為2023/3/29。另也有社員發文指出，他昨晚6點多在台南好市多看到滿滿的蛋，「不是沒蛋，只是你不想買高價高品質的蛋而已」。

▲▼社員討論。（圖／翻攝自Facebook／Costco好市多 商品經驗老實說）

