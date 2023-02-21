怕被發現「下垂B罩杯」！狂翹泳課慘被當　醫出招抺去陰影

▲台中男怕被發現「下垂B罩杯」，狂翹泳課慘被當 醫出招讓他不再自卑。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

一位25歲體重85公斤的男子，從青春期就感覺胸部特別「肥大」，在高中上游泳課時曾被同學取笑過，從此不上游泳課；到大學的體育必修課，也因游泳課翹課而被當掉，造成他心中一直揮抹不去的陰影，連女朋友也不敢交。日前男子前往醫院求診，經抽脂手術後恢復男兒胸部的外觀，不再自卑自嘆。

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▲澄清醫院中港院區整形外科醫師張育誠表示，該男子胸部宛若女性B罩杯大小，且有下垂現象，確認是罹患男性女乳症。（圖／記者游瓊華翻攝）

澄清醫院中港院區整形外科醫師張育誠表示，該男子胸部宛若女性B罩杯大小，且有下垂現象，確認是罹患男性女乳症，經進行抽脂手術，在乳房下緣切約0.5公分開口，每個乳房抽出約400C.C.的腺體組織。張育誠也提到，如果男性女乳大到C或D罩杯，就需進行平胸縮乳手術，手術的複雜度也相對高。

張育誠指出，男性女乳症主要是因為雌性激素和雄性激素的失衡，導致雌性激素比例增加，進而刺激男性乳腺的增大，造成乳房突出、下垂甚至腫痛等症狀。此外，可能造成男性女乳症的原因還有肝硬化、慢性腎衰竭、甲狀腺機能亢進、性染色體異常、腫瘤等原因，但也有約四分之一的男性女乳症無明顯成因。

張育誠也教導男性女乳症的自我檢查方法，如果自覺胸部好像過大，可用食指與拇指捏起乳暈部位，若捏起部位的厚度超過 4公分，又觸碰到纖維腺體組織，極有可能患了男性女乳症。