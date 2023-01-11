黃偉哲火線澄清爭議　網友：「正面回應比別人亂說來的好」

▲台南市長黃偉哲率秘書長及局處首長，召開記者會說明四大爭議，網友對黃偉哲的作法表示肯定，並說「正面回應比別人亂說來的好」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲率秘書長及局處首長，召開記者會說明四大爭議，包括去年就主動調查前經發局長、爐碴持續清理、光電案上網公開、以及後續治安策略，記者會結束後，黃偉哲臉書也發文公開向網友說明，引起數百則留言回應，網友對黃偉哲的作法表示肯定，並說「正面回應比別人亂說來的好」。





有許多網友留言鼓勵：「市長加油」、「再接再勵，認真努力就對了！」、「人民的訴求有在傾聽，就是個好市長。」、「我覺得正面回應，比被別人亂說來的好。」；也有的網友趁機反映台南其他的市政問題：「交通和行人路權，拜託重視一下」、「除了公開原始統計資料，市府應將光電開發現況以圖資方式呈現」、「不要只會開罰單好嗎」、「林鳳營火車站兩旁的停車場依舊昏暗」、「梅花季時停車場大問題，路面老舊狹隘」。





有外地網友看到黃偉哲回應爭議的發文，也發表不同的看法：「至少出來面對，不像桃園只會封鎖留言在那邊自HIGH」、「台南真是太認真了，一直清爐渣，人家苗栗直接拿底渣鋪地，環保局還說合法勒」、「桃園停水三天，桃園市長只會封鎖帳號，根本沒有在回應問題的。」



台南市政府目前在重大爭議採取公開態度，接受媒體提問時，黃偉哲表示：「減少資訊公開的黑數，就能減少可以上下其手的可能。」許多網友留言也反映民眾對於資訊公開的期待。