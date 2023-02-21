　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台最高櫻花樹下茶會品茗活動　2／25連續假日幸福登場

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲和平區公所偕同福壽山農場將在228連假推出櫻為幸福 風茶藏富活動。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧 ／台中報導

臺中市和平區公所協同福壽山農場推出【櫻為幸福 封茶藏富】品茗茶會，在全台最高櫻花樹下茶會品茗活動將在於2 月 25日連續假日幸福登場，邀請通過梨山茶產地認證標章之茶農與民眾一同坐在櫻花樹下，一邊享受優質的梨山茶一邊享受櫻吹雪，度過幸福的228連假。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲活動將在福壽山農場千櫻園舉行。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

和平區公所業經經濟部智慧財產局於105年7月1日獲准註冊「梨山茶產地認證標章」使用權利。每年都有許多茶農向區公所登記「梨山茶產地認證標章」為民眾做第一線的把關，避免混茶或非梨山茶產區而掛名梨山茶之情形。

111年冬茶獲准產地認證標章共有 12 家，包含茗博茶業、石家莊茶園、梨山朝成茶業、遊香茶園、福壽順韻茶葉、德玉茶園、四季興茶園、古邁茶園、五福茶園、岱佳陸茶業，歡迎民眾踴躍購買，買的安心，喝的放心。吳萬福區長表示，本次活動主題圍繞祝福與幸福，在櫻花紛飛的午刻時光，特別規劃 2 個祝福主題:「封茶藏富」、「品茗茶會」讓來到梨山的朋友不只是賞櫻、賞景，更能與梨山茶產生共鳴，顛覆大家對於茶的印象與觀念，帶給民眾更多元的梨山高山茶會體驗。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲千櫻園的昭和櫻目前正盛開。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

臺中市和平區公所表示，「封茶藏富」與民眾向嶄新的 2023 年共同寫下對未來的期許或祝福，封存 2 兩梨山茶，等待開封的時機成熟，與三五好友或親人共同品嚐幸福的茶湯;「品茗茶會」主題圍繞「愛情」、「幸福」、「安康」、「平安」、「福慧」、「開運」，讓坐在櫻花，樹下品茗的民眾，感受到滿滿的祝福，並且可獲得御守 1 份級限定梨山茶品茗杯，活動統一採用網路報名，完成報名者皆可免費入 園，趕快上網報名給自己和親朋好友安排不一樣的幸福之旅。

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲活動時間將在本周六開始，民眾可上官網報名參加。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

「櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會相關活動詳情請洽 04- 23728865 活動小組。FB 搜尋： 和平區公所， 亦可得知活動訊息， 歡迎民眾前來參加活動。
報名網址:
封茶藏富:https://www.beclass.com/rid=274b03963d9e3743c215
品茗茶會:https://www.beclass.com/rid=274b03f63e1e5e561793

ET快訊
他買10張星宇「等股價飛100元」　上完廁所慘了
快訊／微軟宣布與任天堂簽約！　提供Xbox所有遊戲給對手
《放羊的星星》CP合體！　劉荷娜隔16年重逢林志穎
松山高中罰學生「舉牌洗門風」　教育局調查認定：校方不當管教
日本搭小黃「運將一聽台灣人」秒道謝！　車資竟被刷退
快訊／流感一周增4死！　最年輕才30多歲病逝
T1正在鬥毆！「台啤18號正妹」煞到全場　IG被神出：戀愛了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

老婦突暈眩倒地　暖警脫外套當頭枕...送醫後無礙

暗夜喝醉回家途中睡倒路邊　民眾報警…暖警1舉動讓他愧疚又感動

2023ChatGPT數位永續論壇　3月4日展現「AI的亞洲大學」

家戶烹煮「人離火熄」口訣記起來　台東籲安裝住警器搶先機

移民署放寬逾期停留自動到案專案　移工「團報」返故鄉

謝國城盃全國少棒、青少棒錦標賽登場　3月台東開打

台東首推公共工程空污費全面線上申報　拚e化申報率100%

「2023打開新竹」籌備會　公私協力推動竹市城市行銷

全台最高櫻花樹下茶會品茗活動　2／25連續假日幸福登場

2023台東慢食節晨食餐桌　4／29-30森林公園登場

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

PLG啦啦隊干擾林書豪罰球　場邊扭臀...球迷批：太超過

為中風夫祈福磕頭流血　媽祖神轎靠身上她痛哭

三寶亂開車門「下一秒對折」尷尬了　一票人直呼：今日最舒壓

228連假到六福村！踏上「紅鼻子馬戲」奇幻旅程 沉浸嘉年華氛圍

廢棄冷媒桶環保再利用　客製化存錢筒、置物箱

老婦突暈眩倒地　暖警脫外套當頭枕...送醫後無礙

暗夜喝醉回家途中睡倒路邊　民眾報警…暖警1舉動讓他愧疚又感動

2023ChatGPT數位永續論壇　3月4日展現「AI的亞洲大學」

家戶烹煮「人離火熄」口訣記起來　台東籲安裝住警器搶先機

移民署放寬逾期停留自動到案專案　移工「團報」返故鄉

謝國城盃全國少棒、青少棒錦標賽登場　3月台東開打

台東首推公共工程空污費全面線上申報　拚e化申報率100%

「2023打開新竹」籌備會　公私協力推動竹市城市行銷

全台最高櫻花樹下茶會品茗活動　2／25連續假日幸福登場

2023台東慢食節晨食餐桌　4／29-30森林公園登場

「性感干擾林書豪罰球」PTT罵爆！啦啦隊女神道歉：未來會更努力

普丁宣布動員令後翻倍！　超過2萬俄羅斯人逃往美國

萌翻！大雪山新設通道成野生動物秘境　白鼻心、野山羊驚喜現身

單親媽「生了15名子女」　嫁兩次全離婚收場！她日薪500元養活全家

江少慶4局好投只用40球　中華隊2比1逆轉統一

太扯了！桃園驚見50元虱目魚肚粥　吃得到大塊無刺魚肉實在太佛心

「金馬級」影后成凱渥小師妹！洪慧芳愛吃台滷味：一個人也不寂寞

逛線上旅展撿便宜！國內外旅宿、餐券下殺　韓國雙城玩5天9900元起

竹聯幫忠堂元老「弟哥」董桂均病逝　幫主黃少岑現身弔唁

神卡復活！台新銀雙狗卡超佛新制　回饋飆到10%

地方熱門新聞

汐止運動場一排石柱太神祕！他揭真相了

台灣大道文心路口開罰500件違規　

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

「諾羅」大爆發！　桃園衛生局籲落實勤洗手

台南建商蓋房施作水溝遭阻發生激烈衝突

8歲童山中遊玩迷路　民眾帶往警所求助

偽裝保全人員竊錀匙入室行竊法網難逃

來自日本遊客的暖心回饋謝志工熱心導覽

台南3月1日起轉橙燈減量供水

新北賞櫻秘徑三芝青山路　漫遊嫣紅奼紫花海

為桃園祈福！張善政敬獻土地公米糕龜1328台斤

男深夜駕車抽毒菸查獲200包毒咖包

2023台灣國際蘭展」3月4日開放

退休不退場勞動部計畫申請至6/30止

更多熱門

關鍵字：

品茗 認證標章 梨山茶 賞櫻 櫻為幸福 封茶藏富

讀者迴響

熱門新聞

1女4男民宿喝酒　她隔天一醒崩潰

全聯1夯品588元「降到199元」！人妻狂搬9箱

嬤撿衛生紙先賠18萬　再被告討百萬

怎麼領6000元？　一張圖秒懂銀行、郵局3管道暢通無阻

180公分、未婚沒女友！台北20多歲男中3.3億頭獎

乘客心跳停止　56心臟醫師巧搭同班機救援

瑤瑤「帶前男友回家過夜」！

飛金邊班機爆滿！他見「滿滿豬仔」崩潰了

詹雅雯遭醫警告「隨時會死」！撐病體追白沙屯媽祖

今龍抬頭！財氣最強　5步驟「引錢龍」

在北韓3年落跑到台灣　英國妹說2國「最大差異」

24歲百萬女優輕生亡　母慟證實

星宇股價跌到31元！他25張全賣了　獲利金額曝

Costco歧視台灣人？　「結帳1限制」別國都沒有

巨乳「內湖溫柔洛洛」賣淫　開業1個月被逮

更多

最夯影音

更多
女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住

女穿外星裝狂歌熱舞超陶醉　服務生突開門！她尷尬愣住
劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

劉子銓20歲生日「趙小僑送一間房間」　他搶吃妹妹點心...典典寶寶生氣了！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

三寶突開車門慘烈對折　小貨車反應不及撞上！

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

20年護理師不捨車禍孩　回憶娃想喝奶茶講到哭

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

跛腳伯忍腳痛堅持徒步進香　媽祖為他急轉90度停轎賜福

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面