全台最高櫻花樹下茶會品茗活動　2／25連續假日幸福登場

▲和平區公所偕同福壽山農場將在228連假推出櫻為幸福 風茶藏富活動。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

記者哈勇嘎奧 ／台中報導

臺中市和平區公所協同福壽山農場推出【櫻為幸福 封茶藏富】品茗茶會，在全台最高櫻花樹下茶會品茗活動將在於2 月 25日連續假日幸福登場，邀請通過梨山茶產地認證標章之茶農與民眾一同坐在櫻花樹下，一邊享受優質的梨山茶一邊享受櫻吹雪，度過幸福的228連假。

▲活動將在福壽山農場千櫻園舉行。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

和平區公所業經經濟部智慧財產局於105年7月1日獲准註冊「梨山茶產地認證標章」使用權利。每年都有許多茶農向區公所登記「梨山茶產地認證標章」為民眾做第一線的把關，避免混茶或非梨山茶產區而掛名梨山茶之情形。

111年冬茶獲准產地認證標章共有 12 家，包含茗博茶業、石家莊茶園、梨山朝成茶業、遊香茶園、福壽順韻茶葉、德玉茶園、四季興茶園、古邁茶園、五福茶園、岱佳陸茶業，歡迎民眾踴躍購買，買的安心，喝的放心。吳萬福區長表示，本次活動主題圍繞祝福與幸福，在櫻花紛飛的午刻時光，特別規劃 2 個祝福主題:「封茶藏富」、「品茗茶會」讓來到梨山的朋友不只是賞櫻、賞景，更能與梨山茶產生共鳴，顛覆大家對於茶的印象與觀念，帶給民眾更多元的梨山高山茶會體驗。

▲千櫻園的昭和櫻目前正盛開。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

臺中市和平區公所表示，「封茶藏富」與民眾向嶄新的 2023 年共同寫下對未來的期許或祝福，封存 2 兩梨山茶，等待開封的時機成熟，與三五好友或親人共同品嚐幸福的茶湯;「品茗茶會」主題圍繞「愛情」、「幸福」、「安康」、「平安」、「福慧」、「開運」，讓坐在櫻花，樹下品茗的民眾，感受到滿滿的祝福，並且可獲得御守 1 份級限定梨山茶品茗杯，活動統一採用網路報名，完成報名者皆可免費入 園，趕快上網報名給自己和親朋好友安排不一樣的幸福之旅。

▲活動時間將在本周六開始，民眾可上官網報名參加。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

「櫻為幸福 封茶藏富」品茗茶會相關活動詳情請洽 04- 23728865 活動小組。FB 搜尋： 和平區公所， 亦可得知活動訊息， 歡迎民眾前來參加活動。

報名網址:

封茶藏富:https://www.beclass.com/rid=274b03963d9e3743c215

品茗茶會:https://www.beclass.com/rid=274b03f63e1e5e561793