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霹靂卡霹靂拉拉！「小魔女DoReMi」2款道具變icash　感應會發光粉絲必收

小魔女DoReMi魔法道具icash2.0（圖／博客來提供）

▲小魔女DoReMi貝貝魯多波隆、變身轉換器化身為icash 2.0。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

「霹靂卡霹靂拉拉，波波力那貝貝魯多～」，東映動畫製作的日本魔法少女動畫《小魔女DoReMi》是很多人小時候放學回家必追的經典，在童年中佔有一席之地，有著滿滿回憶殺，尤其一聽到咒語，至今仍會不自覺跟著念，熟悉到琅琅上口。而主角們使用的魔法道具與變身轉換器，也延伸出一系列周邊，除了有扭蛋、吊飾、糖果收納盒等，現在更化身為電子票證，讓粉絲必收藏再加1。

人氣動漫《美少女戰士》、《庫洛魔法使》劇中的魔法杖，在相繼推出造型悠遊卡及icash2.0後，掀起一波搶購熱潮，同樣也有許多粉絲懷舊的《小魔女DoReMi》，在第一部魔女見習生用來變身的轉換器、以及變身後才能叫出波隆施展魔法的2款道具，愛金卡公司將其打造成icash 2.0造型發行，感應還會閃亮發光，讓人拿在手中忍不住想念起咒語，重溫童年的感動。

療癒可愛的波隆、轉換器icash2.0今起於超商與網購開賣，銷售通路包括7-ELEVEN門市、7-ELEVEN線上購物中心、博客來，以實際進貨為準，售完為止，目前線上已被搶購一空，有興趣的人或粉絲想收集的話，建議可以衝超商門市碰碰運氣。

▲▼ 。（圖／悠遊卡公司提供）

▲可果美番茄醬悠遊卡2月21日開始預購。（圖／悠遊卡公司提供）

悠遊卡公司則是等比例縮小可果美蕃茄醬經典玻璃瓶，推出「可果美蕃茄醬3D造型悠遊卡」活力紀念版，讓可沾、可淋、可烹飪的料理好夥伴，變身為搭車的好幫手，即日起在7-ELEVEN ibon生活便利站、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開始預購，每個售價390元，限量8,000個，售完為止，想收藏的卡友不要錯過。

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