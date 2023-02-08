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超軟Q！「全家匠土司」變身立體悠遊卡了　限時7天賣

▲▼全家匠土司3D造型悠遊卡。（圖／業者提供）

▲全家匠土司3D造型悠遊卡。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

超欠收！全家「匠土司」驚喜變身3D造型悠遊卡了，特意把匠土司系列中的超人氣「醇乳香土司」縮小，從包裝到吐司的Q軟感通通神還原，可愛到不行，今（8）日上午11時至2月14日限時、限量開放預購，每人單筆限購2組。

▲▼全家匠土司3D造型悠遊卡。（圖／業者提供）

▲匠土司3D造型悠遊卡從包裝到吐司的軟Q觸感通通神還原。

全家驚喜找來悠遊卡公司聯手推出超軟Q「匠土司3D造型悠遊卡」，神還原全家匠土司系列的「醇乳香土司」，不僅有縮小版的包裝塑膠袋，就連包裝上頭的字樣、裡面的吐司通通一次還原，且造型立體還有著軟綿觸感，可愛爆表，今（8）上午11時至2月14日於FamiPort限時、限量開放預購，每人單筆限購2組。

▲▼萊爾富獨家「Hi Café模型紀念車」。（圖／萊爾富提供）

▲萊爾富獨家「Hi Café模型紀念車」限量開賣。

另，萊爾富近日則攜手Tiny台灣微影合作推出獨家「Hi Café模型紀念車」，特意採用ISUZU N Series車款為主題，打造1:64的模型紀念車，不僅有細緻仿真外觀，還打造出可開式的後車廂門，搭配車廂門上的精美咖啡圖片，更有專屬限定紀念車牌「HL-2023」，十分特別，即日起至3月7日於Hi-Life VIP APP開賣，全台限量3000台，每人限購3台。

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