偽裝保全人員竊錀匙入室行竊 賊星該敗被住戶發現法網難逃

▲慣竊曾姓男子涉嫌偽裝保全人員，竊取大樓管理室住戶鑰匙，欲侵入民宅行竊，結果賊星該敗被住戶發現而脫逃，台南市警歸仁分局循線查獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

慣竊曾姓男子涉嫌偽裝保全人員，竊取大樓管理室住戶鑰匙，欲侵入民宅行竊，結果賊星該敗被住戶發現而脫逃，台南市警歸仁分局調閱週邊之監視器畫面進行分析比對後，終於釐清歹徒作案動線、長相特徵及交通工具等跡證，循線將曾嫌傳喚到案，依竊盜罪嫌送辦，並擴大偵辦是否另涉他案中。

歸仁分局德南派出所，日前受理一件侵入住宅行竊案件，經查該竊嫌為降低住戶之戒心，乃穿著保全人員服裝，利用大樓管理室無人看守的空檔，進入管理室竊取民眾寄放於該處之住家鑰匙後，再依據鑰匙上附掛之樓層號碼侵入民眾住家竊取財物。本案受害住戶於家中休息時，發現有一穿著保全衣服的男子以鑰匙開啟大門進入家中，驚訝之餘上前詢問，該竊嫌見事跡敗露，乃奪門而逃，逃跑過程並刻意閃躲沿途之監視器鏡頭，企圖規避警方查緝。

歸仁分局德南派出所受理後，即成立專案小組積極偵辦，分析其法案手法，刻意製造斷點，增加警方查緝難度，研判應為慣竊所為。經鍥而不捨調閱週邊之監視器畫面進行分析比對後，終於釐清歹徒作案動線、長相特徵及交通工具等跡證，進而鎖定一名近日在台南市東區、仁德區一帶流竄行竊之曾姓慣竊涉有重嫌。經通知曾嫌到案，於警方提示相關事證後，曾姓竊嫌眼見事跡敗露，終於坦承該竊案係其所為，並辯稱保全衣服是先前擔任工地交管人員所遺留下來的，於逃逸時，已棄置路旁，全案依竊盜罪嫌移請台南地檢署偵辦。

歸仁警分局長邱顯良呼籲，民眾勿隨意將住家錀匙寄放在大樓管理室，以避免給予歹徒可乘之機。並請民眾應注意周遭可疑人物，做好自身防竊，對於各項治安事件，警方均會秉持同理心，全力偵辦，提供市民安心、安全的居住環境。