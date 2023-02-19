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社會 社會焦點 保障人權

快訊／運鈔車22歲保全竊200萬「買中古車」　晚間遭聲押禁見

記者高堂堯、柯沛辰／南投報導

南投草屯18日發生運鈔車竊案，22歲賴姓保全監守自盜，偷偷打開車內金庫盜走200萬，隨後謊稱家人有急事找他，逃之夭夭。警方獲報後，7小時內火速逮人，全案依業務侵占罪移送。南投地檢署複訊後聲押，地院19日晚間裁准羈押禁見。

草屯分局18日下午2點45分接獲報案，運鈔車的賴姓保全人員自行打開車內金庫，竊走200萬元後逃跑，因此立即派員前往事發地點採證，並成立專案小組，最後在台中警方協助下，鎖定嫌疑人身分與去向後，當晚9點多在台中豐原順利逮人。

▲▼ 南投草屯鎮青雲街昨(18)日下午2時45分傳出運鈔車劫案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲賴姓保全狼狽落網，身上剩餘的100多萬贓款也被起出。（圖／記者高堂堯翻攝）

經查，28歲吳姓、22歲賴姓保全員駕運鈔車赴草屯鎮，18日近午將車停放在青雲街，由吳先下車進入餐廳用餐，留賴男在車上留守。但過沒多久，賴男就進到餐廳，聲稱姊姊有事找他，要離開一下，隨後將車輛及金庫鑰匙交由吳男保管，快步離去。

吳姓保全員不疑有他，飯後回到運鈔車上等待，但賴男遲遲未歸，打電話也無人接聽，讓他懷疑事有蹊蹺，趕緊打開車內金庫檢查，結果清點完發現短少200萬現金，立刻打電話報案。

▲▼獨／運鈔車22歲保全落網！盜200萬逃亡片曝　目擊者驚見他脫制服。（圖／民眾提供）

▲賴姓保全盜走200萬，逃亡途中被附近監視器拍下。（圖／民眾提供）

賴男逃逸後，利用部分贓款購買中古車，隨後換車逃逸，但最終仍逃不過警方法眼，在台中豐原落網，身上也被起出剩餘的100多萬現金。他向警方供稱，花掉的錢拿去買了中古車，訊後被依業務侵占罪移送南投地方檢察署。

南投地檢署複訊後，聲請羈押禁見。南投地院19日晚間召開羈押庭，准予羈押禁見。

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