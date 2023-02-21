土耳其否認出口援俄羅斯　布林肯訪土支持瑞芬入北約

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問土耳其。（圖／路透）

文／中央社

土耳其外交部長卡夫索格魯20日表示，土耳其沒有出口可用於俄烏戰爭的產品給俄羅斯。美國國務卿布林肯抵達土耳其訪問，重申支持瑞典與芬蘭加入北大西洋公約組織。

美國在本月初曾警告土耳其不要出口化工產品、晶片等物品給俄羅斯。

卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）說：「我們向俄羅斯出口可用於國防工業的產品並非事實。如果我方在這項議題上有任何違規行為，我們要求美國告知。」

卡夫索格魯在安卡拉與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面後表示，土耳其不會讓美國和歐洲對俄羅斯的制裁措施在土耳其，或經由土耳其出現破綻，安卡拉當局正在採取預防措施。

美國財政部高層官員本月初訪問土耳其政府和私營部門，敦促雙方加強合作，阻斷可被用於莫斯科國防工業的貨物輸出。

西方國家在近一年前莫斯科全面入侵烏克蘭後實施出口管制和制裁。然而，俄國與香港、土耳其和其他貿易中心的供輸管道仍然維持開放。

▲美國國務卿布林肯（左）抵達土耳其訪問，重申支持瑞典與芬蘭加入北大西洋公約組織。（圖／路透）



前往土耳其訪問的布林肯重申，基於瑞典和芬蘭已經採取一些必要步驟，華府強烈支持兩國儘速加入北約。卡夫索格魯則強調需要更多具體步驟。

布林肯在與卡夫索格魯的聯合記者會上說：「美國強烈支持北歐國家儘快加入（北約）…瑞典和芬蘭加入北約並不是一項雙邊議題。」

兩人並表示，北約成員國必須說服瑞典採取更多行動，尤其是必須解決安卡拉關切的事項，以爭取土耳其支持瑞典入會。