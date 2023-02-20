8縣市未跟進代理教師全年聘期　范雲籲做該做的事

▲民進黨立委范雲今天舉行記者會。（圖／范雲國會辦公室提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

代理教師比例連年失控飆升，連帶引發各界對代理教師在教育現場長年遭受「同工不同酬」不平等待遇的重視，教育部擬修改法規，明定自112學年度起，各縣市應給予代理教師完整聘期、全年薪資，目前已經有14個縣市允諾率先於111學年度第2學期實施。民進黨立委范雲20日舉行記者會，呼籲剩下的8個縣市儘速編列預算，做原本就該做的事。

范雲表示，國高中小代理教師比例從105學年的11.1%連年飆升，到111學年已經到達15.5%，總計19.6萬教師中就有3萬個代理教師，也就是每6.5個老師就有1個是代理，失控扭曲的教學人力結構，已經嚴重影響教師勞動權益和學生受教權益。

范雲表示，代理教師的亂象必須要徹底改善，因此去年11月在教文委員會提案通過，要求教育部修改「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明定自112學年度起，各縣市及學校須不設條件給予代理教師完整聘期、全年薪資，請剩下還沒回應的8個縣市（基隆市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣），儘快做原本就該做的事，最慢務必於112學年度還給代理教師基本權益。

此外，范雲總結工會、家長及代理教師的意見，除了再次呼籲還沒回應的8個縣市，儘快給代理教師全年薪外，對教育部提出4個訴求：第一，教育部須加緊腳步督導全國各縣市編列好112學年預算，確保代理教師全年薪112學年全面上路；第二，教育部應確實監督各縣市政府依法開出正式缺額，杜絕各縣市政府正式教師員額控留超過法定上限8%；第三，避免影響學生學習連續權益，教育部修訂代理教師聘任辦法，應以避免學期中換老師為原則，研商刪除「聘約期限內學校得終止契約」的規定或加以配套處理；第四，教育部應進一步研議各縣市代理教師起敘薪資不一的解決方案。