台中李方艾美中餐廳邀國宴主廚坐鎮　福華推「換鵝帖六吃」搶客

▲台中李方艾美中餐廳即日起開幕，邀來國宴主廚領軍，主打高級粵料。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中李方艾美酒店疫後開幕吸引超人氣，樂美中餐廳也打鐵趁熱正式對外營運，由服務過陳水扁、馬英九和蔡英文三任等總統，有10年國宴經驗，40年經歷的香港籍主廚李錦培領軍，以主打高級粵式料理，加上必點粵式片皮鴨以及澳門燒腩仔等港式燒臘，搶攻消費者的胃；台中福華大飯店16樓海華樓則由御用廣東籍主廚陳桂林打造出「換鵝帖六吃」全鵝宴，滿足饕客味蕾。

台中李方艾美酒店表示，樂美中餐廳融合廣東各大菜系，包括招牌手打魚腐煲、西施龍蝦泡飯、粵式片皮鴨等；至於台中饕客最愛的港式點心，除了經典蘿蔔糕、燒賣、蝦餃等，金湯鮮竹捲也是台中獨家的創意吃法，經典的鮮蝦腐皮捲浸入濃郁的龍蝦湯中，腐皮吸滿龍蝦湯精華。樂美中餐廳3月1日起推出平價午間個人獨享套餐800元起。

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▲台中福華大飯店海華樓推「換鵝帖六吃」搶客。（圖／記者游瓊華攝）



福華大飯店海華樓的「換鵝帖六吃」則包含一品片皮鵝/一品鵝壽司、香炒三杯鵝架、鵝蔥油拌高纖炒時蔬、木桶紅藜麥鵝油拌飯、酸菜芙蓉鵝骨湯、葡式香滑鵝蛋塔等6種菜色，另也看準小資族雙人同行的商機，推出「點點雙人港點套餐」，每人1500元內就可以享受到高檔粵式點心。