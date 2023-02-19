高雄3男深夜自助洗車場佔位不洗車　飄出這一味果然有貓膩

▲3名年輕男子深夜在自助洗車場卻不洗車，引來警方盤查。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市許姓（24歲）、塗姓（20歲）和蘇姓（24歲）男子3人17日凌晨0時許，開著車到一家自助洗車場，佔著車位卻不洗車，3人邊聊天打屁還涉嫌拉K，不料K煙的臭味引起巡邏員警注意，上前盤查時，許男還趁隙把K盤偷偷踢到車子底下，當場被員警發現，人贓俱獲，3人見賴不掉，只好乖乖坦承，被帶回警局偵訊。

▲男子趁隙將K盤丟進車底下。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

鳳山警分局南成派出所警員舒啓瑋、許新璟17日0時許巡邏時，巡經保華一路24小時的自助洗車場外，聞到濃厚K他命的味道，於是進入停車場內查看，現場發現有3位年輕男子在一台車子前聊天，但車子還是髒的，不像是來洗車。

員警上前詢問，3人慌慌張張的回答說正準備要洗車，其中一人見到員警，馬上跑到車後將K盤丟在車下，員警眼尖發現馬上制止「不要藏了，拿出來！拿出來！拿出來！」，隨後上前一看，發現一個「蠟筆小新」圖樣鐵盒放在車底下車輪旁邊，許姓男子見瞞不住，才坦承是K盤。

▲警方查獲蠟筆小新的K盤。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經警方詢問，許男、塗男、蘇男3人供稱原本在聊天，聊得太起勁一時興起才吸食K菸。經初步檢驗菸盒內毒品K盤呈第3級毒品K他命陽性反應，警方遂將許男等人採尿送驗，並依違反毒品危害防制條例移請裁罰。