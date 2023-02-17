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陸居民1月存款27.4兆創歷史新高　北京人均存款118萬居榜首

▲儲蓄,存款,鈔票,人民幣。（圖／CFP）

▲大陸住戶存款在2023年1月創同期歷史新高。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸央行（中國人民銀行）近日公布2023年1月份金融數據，在民眾儲蓄方面，1月人民幣存款增加6.87兆元人民幣（約30.36兆元新台幣），其中，住戶存款增加6.2兆元人民幣（約27.4兆元新台幣），創歷史同期新高，同比增加逾7900億元人民幣（約3.49兆元新台幣）。

▲儲蓄,存款,鈔票,人民幣。（圖／CFP）

《新華網》報導，中國央行《2022年第四季度城鎮儲戶問卷調查報告》顯示，居民儲蓄熱情高漲，去（2022）年四季度傾向於「更多儲蓄」的居民佔61.8%，這一比例為有統計以來的最高值。

此外，在人均住戶存款指標中，北京的人均住戶存款高居榜首，達到了26.78萬元人民幣（約118萬元新台幣），其次為上海的21.16萬元人民幣（約93.51萬元新台幣），浙江以人均12.74萬元人民幣（約56.3萬元新台幣）成為除直轄市外其他省份的第一名。

對於居民儲蓄大增，大陸中信證券首席經濟學家明明表示，居民超額儲蓄主要來自三方面，一是經濟大環境不景氣和散點疫情頻發下居民消費不振，預防性儲蓄高增；二是地產風險擴散後居民購房意願低迷，相關資金回流至銀行內；三是2022年底銀行理財的贖回潮導致大量低風險偏好的理財資金回歸儲蓄。

粵開證券首席經濟學家羅志恆則認為，超額存款提高居民消費能力，但只有部分超額存款能用於消費，「雖然超額儲蓄為消費回暖提供了資金支持，但過去三年居民對不確定性和風險的認知發生了較大發化，消費意願難以在短期內快速提高，消費的提振需要一個過程，不可對消費反轉有過高期待。」

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