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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭密NCC南州高頻電波監測站　2300公里外NHK發射站也能測

▲▼NCC所屬南州高頻電波監測站天線場域空拍圖（圖／NCC）
▲NCC所屬南州高頻電波監測站天線場域空拍圖（圖／NCC）

記者陳世昌／屏東報導

NCC(通傳會)為監理無線電頻率使用情況，在台灣北中南設立了3座區域控制中心及2座高頻監測站，所組成的新世代高頻電波監測系統站臺，類似是台灣電波在空中的「行控中心」，多年來一直低調默默維護著肉眼看不見的空中電波秩序，NCC17日首次讓媒體進入位於屏東的南州高頻電波監測站，實地了解「電波警察」的工作。

NCC副主委翁柏宗說明，依據電波頻率的高低，NCC在全國各地不論是高山或都市，都有不同效能、大小不一的電波監測據點，一方面是提供國家對電波監測的能量，不僅用以維護電波秩序，也滿足國際性電波干擾處理與通訊頻率協調工作，接軌國際提升形象。

▲▼NCC所屬南州高頻電波監測站（圖／記者陳世昌攝）
南州高頻電波監測站天線場域全景圖，天線佈建採圓形陣列，8組天線循半徑25公尺圓周設置，中心設置訊號集線器，各天線組接收訊號經纜線傳送至集線器匯集後轉送至機房監測接收機及控制電腦處理。（圖／記者陳世昌攝）

其中位於屏東的南州高頻電波監測站是針對30KHz~300MHz頻段，即LF~VHF電波做監測，以維護機場飛安、無線廣播與電視、漁船電波秩序，掌握台灣地區高頻無線電波頻譜使用狀況。由於頻率與波長的特性，南州可以監測到2300公里外的東京NHK電視發射訊號；南州與位於桃園的崙坪高頻監測站還可合作對千里之外的特定頻率做出定位，找出電波具體來源。

▲▼NCC所屬南州高頻電波監測站（圖／記者陳世昌攝）
▲NCC副主委翁柏宗展示南州高頻電波監測站監測範圍可達2300公里之外。（圖／記者陳世昌攝）

翁柏宗表示，因為電波看不見、摸不到，空中交通秩序要如何有效維護就需依靠有效的檢測能力，南州站曾與美國FCC合作找出干擾電波來源並改善、協助小港機場近場台解決電波干擾問題，也可跨國與不同高頻監測站合作。



 

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