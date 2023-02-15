NCC附款許可趙少康續任中廣董事長　若違黨政軍條款將撤銷



▲NCC15日以附加附款許可趙少康續任中廣第46屆董事長（資料照片／記者林敬旻攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC(通傳會)15日決議以附加附款許可中國廣播公司申請第46屆董事長趙少康、董事及監察人變更案，若董、監未來有違反廣電法對黨政軍條款限制，將撤銷許可。



NCC發言人翁柏宗特別指出，審議期間曾多此函請不當黨產處理委員會提供意見，並釐清其他相關疑義。NCC專門委員陳金霜補充說明，因中廣董、監事皆法人指派，在三中司法案中，未來如果訴訟有牽到這些公司，再依相關法令辦理，例如隨組織不當取得財產處理條例相關規定。





▲中國廣播公司。（資料照片／記者李毓康攝）



中廣公司是在109年10月向NCC提出46届董事長、董事及監察人申請，董事長是好聽公司指定代表人趙少康，董監事名單包括：好聽公司指定代表人邱蜜絲、廣播人公司指定代表人吳華潔、播音員公司指定代表人陳聖一、簡泰正、郭令立共5位；監察人是悅悅公司指定代表人張黛娜。

NCC表示，依據《廣播電視法》第5條之1規定，政府、政黨、政黨黨務工作人員及選任公職人員不得擔任廣播、電視事業之發起人、董事、監察人及經理人，以目前事證，中廣並未違反黨政軍媒體限制，NCC以附款保留廢止許可，例如趙少康之前傳聞將擔任中評委黨職，這部份可能有違反黨政軍條款，如果成為事實，就會廢止這次的許可。



依公司法規定，董監任期為3年，依法中廣今年將再向NCC再申請第47屆董監。

