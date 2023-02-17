中嘉寬頻媒體識讀推廣　趣味遊戲增加學習興趣

▲中嘉寬頻三冠王、雙子星為提升民眾聰明判讀真假訊息，舉辦多場社區媒體識讀活動，今年開春第一場媒體識讀課程，17日就在南區文南里活動中心登場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

人手一機的時代，親友透過各種社群及通訊軟體傳遞訊息、聯絡感情，雖然方便，但有時可能也因此散播出錯誤資訊，中嘉寬頻三冠王、雙子星為提升民眾聰明判讀真假訊息，舉辦多場社區媒體識讀活動，今年開春第一場媒體識讀課程，17日就在南區文南里活動中心登場。

民眾是不是曾有過類似的經驗？在通訊軟體內收到各種防疫或投資的資訊，因為好康報相送的心態，馬上就轉發給親朋好友，但有時可能就因此傳播出錯誤資訊。中嘉寬頻三冠王、雙子星為幫助民眾遠離假消息，舉辦多場社區媒體識讀推廣活動，收集許多網路上常見的真假消息案例，與社區民眾分享什麼是媒體識讀。

中嘉寬頻三冠王、雙子星總經理陳建村表示，公司舉辦活動的目的，是希望能與社區長者分享如何辨別真假消息，同時為增加社區民眾學習興趣，更在這次的課程中加入了賓果九宮格遊戲，讓長輩在歡樂中學習到媒體識讀的重點。

中嘉寬頻三冠王、雙子星總經理陳建村也歡迎對課程有興趣的社區民眾或學校團體，免費向公司報名，媒體識讀報名專線06-281-5194轉8516許小姐。