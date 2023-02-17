新北貓舍一隻賣20萬…老闆轉身製千萬毒品　警查緝被喵喵聲融化

▲貓舍後方房間變成製毒場所。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市刑警大隊上月獲得情資，蘆洲區一處貓舍其實是製毒工廠！立即派員蒐證，並在本月6日前往攻堅，警方一進入貓舍就聽到貓叫聲此起彼落，現場緊張氣氛頓時融化，隨後警方在貓砂袋中起出大量毒品、咖啡包以及製毒器具，並將3犯嫌依製造毒品罪移送偵辦。

據了解，47歲丁姓男子領有特定寵物業許可證，自去年底在蘆洲開設貓舍，專賣英國短毛、布偶等高級貓種，每隻要價5萬到20萬元不等，但丁男為了謀取更多利益，竟利用貓舍後方房間做為製毒場所，並雇用一男一女協助，混合製造毒品咖啡包，並利用市售貓砂包裝袋加以包裝封口，藉此掩人耳目躲避查緝。

▲警方查獲大量毒品。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方攻堅控制丁男及2員工，並查扣1千多包毒咖啡，以及100多公克的安非他命，而每包咖啡內會摻約0.3克的安非他命，若全部製作完成，推估市價超過1千萬。丁男被逮時辯稱，這些毒品都是他自己要使用，並不打算販賣，警方依製造毒品罪將3人移送。

新北警局毒品查緝溯源中心呼籲，製毒雖暴利，但製造、混合含第二級毒品安非他命咖啡包可處無期徒刑或10年以上有期徒刑之重罪，並可併科1千5百萬元以下罰金，切勿為牟取不法利益而以身試法。

▲▼警方將犯嫌移送，也還給貓咪一個乾淨的環境。（圖／記者陳雕文翻攝）