違停消防栓前！消防員霸氣破窗「水管貫穿車身」　18秒療癒片曝光

記者朱祖儀／綜合報導

即使找不到車位，也不應該違停影響救援！近日網路上瘋傳一段影片，看到有一輛銀色轎車停在消防栓前方，嚴重影響消防救災工作，沒想到下秒就看到消防員直接霸氣打破車窗，並讓水線「貫穿」車輛，18秒影片曝光，讓網友看了直呼「好療癒！」

▲消防員直接打破車窗拉水線。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

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「亂停車的下場！」一名網友近日在臉書社團「爆廢公社二館」分享影片，看到當時天色昏暗，附近疑似發生火警，消防員為了救災紛紛趕到現場，還出動了2輛消防車。未料一輛銀色轎車卻違停在消防栓附近，影響救援行動，由於緊急情況刻不容緩，因此消防員最後直接破壞車窗，「貫穿」車輛連接水線救火。

畫片曝光後，網友紛紛大讚「只能說剛好而已」、「就是有這種自私的人，自顧方便罔顧公眾安全，被這樣處理剛好而已，後續還要開罰，只能說看了很舒坦」、「國外的消防員才有如此霸氣的行為」、「火速救援最前線有一片段就是這樣，是真的」、「消防栓附近好像5公尺範圍內不能停車的樣子」、「療癒，水管品質有點好，沒幫他清洗一下內裝」、「傳說中的『過水』」。

事實上，新北市消防局先前也在臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」分享類似案件，透露美國有民眾違停擋在消防栓前方，影響加州消防局救災，結果車窗就被打破。粉專以此事件提醒台灣民眾切勿停在消防栓前，「違者依道路交通管理處罰條例，處新台幣600-1200元罰緩，必要時還可依『消防法』破壞、使用車輛，以達搶救火之目的唷」。