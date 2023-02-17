　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

違停消防栓前！消防員霸氣破窗「水管貫穿車身」　18秒療癒片曝光

記者朱祖儀／綜合報導

即使找不到車位，也不應該違停影響救援！近日網路上瘋傳一段影片，看到有一輛銀色轎車停在消防栓前方，嚴重影響消防救災工作，沒想到下秒就看到消防員直接霸氣打破車窗，並讓水線「貫穿」車輛，18秒影片曝光，讓網友看了直呼「好療癒！」

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

▲消防員直接打破車窗拉水線。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

[廣告]請繼續往下閱讀...

「亂停車的下場！」一名網友近日在臉書社團「爆廢公社二館」分享影片，看到當時天色昏暗，附近疑似發生火警，消防員為了救災紛紛趕到現場，還出動了2輛消防車。未料一輛銀色轎車卻違停在消防栓附近，影響救援行動，由於緊急情況刻不容緩，因此消防員最後直接破壞車窗，「貫穿」車輛連接水線救火。

畫片曝光後，網友紛紛大讚「只能說剛好而已」、「就是有這種自私的人，自顧方便罔顧公眾安全，被這樣處理剛好而已，後續還要開罰，只能說看了很舒坦」、「國外的消防員才有如此霸氣的行為」、「火速救援最前線有一片段就是這樣，是真的」、「消防栓附近好像5公尺範圍內不能停車的樣子」、「療癒，水管品質有點好，沒幫他清洗一下內裝」、「傳說中的『過水』」。

事實上，新北市消防局先前也在臉書粉絲專頁「新北消防發爾麵」分享類似案件，透露美國有民眾違停擋在消防栓前方，影響加州消防局救災，結果車窗就被打破。粉專以此事件提醒台灣民眾切勿停在消防栓前，「違者依道路交通管理處罰條例，處新台幣600-1200元罰緩，必要時還可依『消防法』破壞、使用車輛，以達搶救火之目的唷」。

ET快訊
北投地震與大屯火山有關　岩漿庫岩層陷落「範圍很大」
吳子嘉爆「新竹棒球場林智堅A很多」！　挨告結果曝
快訊／國小男童「掉進北市動物園水池」　滑手機踩空影片曝
LIVE／10萬香燈腳塞爆！　「粉紅超跑」抵北港朝天宮
快訊／橋頭地檢署墜樓！　男子無生命跡象
《玩很大》男星突做1失誤舉動！　吳宗憲秒變臉：你幹哪行的
性愛片外流遭記過汰除！　陸軍情侶現身回應
粉紅超跑「10萬人塞爆馬路」！　震撼空拍畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣跑酷男失足「3樓直墜B1」　驚悚畫面曝光！朋友嚇壞狂飆髒話

票選顧人怨車牌！「CCK」、「PEE」入列　最雷英文代碼將汰除

粉紅超跑經過媽祖醫院！病患坐輪椅也來迎接　醫護嗨喊：我愛祢

劉文正「死而復活」蓋過5重大新聞！　他驚嘆：的確偉大

快訊／粉紅超跑停駕北辰派出所！現場嗨爆　下站就是朝天宮

被列全台最塞車城市！比台北、高雄還要慢　台中市政府回應了

LIVE／10萬香燈腳護駕！白沙屯「粉紅超跑」將抵達北港朝天宮

北投地震與大屯火山有關！中研院證實：岩漿庫岩層陷落「範圍很大」

違停消防栓前！消防員霸氣破窗「水管貫穿車身」　18秒療癒片曝光

夏玉順鬧機艙！空服員曝：「假輪椅客多」一下機人就不見了

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

橡皮筋手指上換邊魔術　爸舉不同隻女兒超捧場

獨家！劉文正沒有死　經紀人揭「假死真實內幕」

大貨車橫停助攻！協警逮人　2賊倒退嚕撞警...秒被壓制

正妹準備辦桌揭幕後流程　6點就上工！弄10道菜累翻

安心亞露小蠻腰性感熱舞！　髮型師「眼神死」網笑：小心被巴頭

票選顧人怨車牌！「CCK」、「PEE」入列　最雷英文代碼將汰除

粉紅超跑經過媽祖醫院！病患坐輪椅也來迎接　醫護嗨喊：我愛祢

劉文正「死而復活」蓋過5重大新聞！　他驚嘆：的確偉大

快訊／粉紅超跑停駕北辰派出所！現場嗨爆　下站就是朝天宮

被列全台最塞車城市！比台北、高雄還要慢　台中市政府回應了

LIVE／10萬香燈腳護駕！白沙屯「粉紅超跑」將抵達北港朝天宮

北投地震與大屯火山有關！中研院證實：岩漿庫岩層陷落「範圍很大」

違停消防栓前！消防員霸氣破窗「水管貫穿車身」　18秒療癒片曝光

夏玉順鬧機艙！空服員曝：「假輪椅客多」一下機人就不見了

怎麼一早就便便？他喝水按摩都沒用　鄉民狂推2物「屎馬上滾出來」

助土耳其災後重建！衛福部捐款專戶「累計逾8.5億」善款

票選顧人怨車牌！「CCK」、「PEE」入列　最雷英文代碼將汰除

香港名導任柏林影展評審　「失去自由時，電影首當其衝」痛揭心聲

特斯拉騎上分隔島「車頭全毀」　駕駛落跑原因曝：又是酒駕

台南公布第19批酒駕累犯名單　新增10人上酒駕榜

驚爆2大咖藝人「被夏玉順騙」內幕！　熊海靈開罵了：超級惡劣

在宿舍暈倒！泰洞穴17歲足球隊長英國過世　其餘成員近況曝光

粉紅超跑經過媽祖醫院！病患坐輪椅也來迎接　醫護嗨喊：我愛祢

戴電子腳鐐殺女移工　兇手打完頭說「我不知打她哪裏？」

劉文正「死而復活」蓋過5重大新聞！　他驚嘆：的確偉大

一回頭發現小笨貓卡架子縫　只好原地跳恰恰主人笑歪

生活熱門新聞

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

快訊／09:08地震　台北有感搖晃

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

快訊／09:08北投地震「陽明山3級」　台北民眾喊怪

麻將一把爽贏23萬！友人「自摸超狂1牌局」曝光

今起回暖近30℃！　下周「冷氣團」濕冷10℃

彰化男上大號竟「失憶3小時」：我在哪裡？

09:08發生規模3.1地震　震央在北投

相愛10年也沒用！　他少了1張紙不能替女友辦後事

「3星座」準備中大獎！財神爺親點「偏財運」旺

碩士畢業月薪才27K　求問很魯嗎

香燈腳集體翻車！朱府王爺突降乩邀白沙屯媽祖

北一妹顧植物人哥哥「結婚1要求」　他嘆自私被罵爆

更多熱門

相關新聞

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

家門被停她氣炸！車主笑：第一次來歹勢啦

臨停到別人家中？一名網友抱怨，回家時發現家門口停了一輛陌生的汽車，且該車完全沒留下任何聯絡資訊，氣得他直接將車堵住門口，把這台亂停的車擋住。沒想到，事後亂停車的車主出現，才笑著說抱歉把車開走。

警盤查違停轎車遭拖行1.1公里摔傷　毒蟲下場曝

警盤查違停轎車遭拖行1.1公里摔傷　毒蟲下場曝

土耳其機場設友善廁所　搜救犬解放

土耳其機場設友善廁所　搜救犬解放

男違停遭盤查神色慌張　原來是通緝犯

男違停遭盤查神色慌張　原來是通緝犯

奧迪男併排擋路！開口嗆騎士：罰單2千4而已

奧迪男併排擋路！開口嗆騎士：罰單2千4而已

關鍵字：

消防車違停消防栓破窗

讀者迴響

熱門新聞

即／陸軍2女兵羞羞片瘋傳　火辣身材全曝光

這藝人轉當YouTuber！網驚：品質超神

男友射完沒抱抱！她「覺得被遺棄」哭出聲　最美博士說話了

12星座男「這行為」　其實已愛到骨子裡

男友偷吃阿姨！她嗆「18cm雖好吃」：體力跟得上嗎

亞運金牌「龍舟天菜」　騎車墜14米坑洞亡

張小燕聞「死訊逆轉」罕見撂重話！

房貸補貼3萬！他曝1現況「七八年級生完了」網吵翻

情侶「天橋活春宮」女方突全裸墜橋！　男主角穿衣快逃

懷胎6月婦倒地沒心跳　孩子保不住…夫淚崩

日本女記者衝入白沙屯！　媽祖下秒一個動作超親民

周揚青突曬婚紗照！黑色婚紗「大露美背」

阿Ben檢舉文「湧入整排藍勾勾」！

八軍團「外流片」男女主角被記2大過2小過　最慘恐被汰除

全球城市塞車排名　台灣5縣市上榜

更多

最夯影音

更多
台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻

台灣汪汪隊抵台帥氣走通道　下機秒放鬆「蹲地解放」笑翻
阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

阿伯突起乩邀媽祖賜福　粉紅超跑衝進國姓宮！

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

黑狗「跳炮陣」邀入宮！媽祖思考30秒轉彎衝了

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

林秉文合體澎恰恰「都是誤會」　突開炮廖老大：蹭他X的流量！

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

搜救犬Hugo機場獲禮物樂壞　Sato貼腿邊「找領犬員討摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面