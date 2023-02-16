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社會 社會焦點 保障人權

彰化這地方「10天撞死6人」！警大執法取締　7天開出千張罰單

▲彰化和美10天撞死6人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲新手爸魂斷和港公路。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化和美警分局轄區今年過年期間非常不平靜！接連發生5起死亡車禍造成6人不幸喪生，其中有2件就發生在偏僻地區產業道路的無號誌路口，引起警方高度重視，同時針對超速、取締酒駕、闖紅燈及各項重大違規，進行為期7天大執法，取締近千件，近日也在社區，召開治安座談會，為里民加強宣導。

▲彰化和美10天撞死6人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲小六男童過馬路遭撞飛送醫不治。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

回顧過年期間，彰化美港公路大年初二（1月23日）陳姓男子帶著妻小，與友人出遊知名景點漢寶濕地，回程途中自撞路邊電線桿送醫不治；6個月大的兒因腦出血陷入昏迷，送醫搶救3天重傷亡。2月1日上午和美鎮欣北路與思北路口產業道路，發生26歲3寶媽騎機車與轎車相撞噴飛，送醫不治。

▲彰化和美10天撞死6人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

緊接著2月3日晚上40歲陳男騎乘重機車，酒駕沿伸港鄉中華路由北往南行駛至958巷附近，發生自撞電桿意外，重傷昏迷，送彰化秀傳醫院急救後仍不治死亡，酒測值高達1.3。同一日(3日)晚上接近8點，和美鎮1名國小6年級男童與母親打完羽毛球後，自行返家，在過馬路時遭迎面而來的轎車撞上，彈飛落地，當場失去呼吸心跳。2月5日元宵夜，再傳出線西鄉62歲廖姓男子疑搶紅燈穿越台17線，與重機發生碰撞，廖男送醫不治。

▲彰化和美10天撞死6人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化和美警方深入社區為里民宣導。（圖／記者唐詠絮翻攝）

和美警方針對上述肇事原因，分析主要原因是許多騎士或開車族經過偏僻地區的交叉路口、十字路口時應注意未減速慢行而釀禍，自2月3日至9日共7天執行交通大執法，共計取締超速480件、闖紅燈103件、公危5件、其他違規402件，共計990餘件。

除此之外，和美警方統計光是今年1月至今，已阻詐7件近550萬元，警方在社區治安座談會上強調未來將會持續在「維護治安」、「交通安全」以及「為民服務」等三大方面宣導向鎮民宣導，以降低民眾被害恐懼，營造「互信、安全、溫馨」的居住環境。

▲彰化和美10天撞死6人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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