部分負擔新制4月上路！衝大醫院急診最貴多收800　門診藥費也變貴

記者嚴云岑／台北報導

健保部分負擔原訂去年5/15調漲，但因本土疫情爆發延後實行，隨著疫情趨緩，部分負擔也將分階段上路。健保署長石崇良表示，門診藥費、急診部分負擔最快將於4月上路，粗估200萬人受影響。新制在藥費調漲上也做了微調，持慢箋到基層診所、社區藥局首次領藥維持免收部分負擔，其餘比照舊制辦理。

▲健保署長石崇良2/16說明健保部分負擔新制實施期程。（圖／記者嚴云岑攝）

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石崇良提到，部分負擔調漲主要分為3大面向，分別為：門診與慢箋藥費、急診部分負擔調漲、檢驗檢查收取部分負擔。

在門診藥費部分，健保署原本規劃將慢箋首次領藥免收部分負擔調漲為20%，為考量分級醫療與民眾負擔，健保署也設定上限，醫學中心、區域醫院維持300元，地區醫院則是200元，但100元以下藥品免收，至於在基層院所則比照現行制度免收。

急診部分負擔則規劃「輕症加收、重症減收」，檢傷分類在第1、2級的嚴重病患，在區域醫院、醫學中心需僅需自付200元與300元；但若為輕症掛急診，檢方分類在4、5級病患，則需多掏600元與800元，希望藉由價差落實分級醫療，把資源留給需要的病人。

至於檢驗檢查部分，石崇良表示，去年5月公告版本中，有針對檢驗檢查增收10~20%部分負擔，但近期與醫院討論發現會涉及退費問題，需要有行政上的配套措施，因此第一階段暫不增收檢驗檢查部分負擔，待與醫界、病友團體討論後再推行，「沒有上路時間表」。

根據健保署統計，每年約有980萬人有檢驗檢查需求，但有190多萬人「開了單卻沒有做」，原因可能為病情改變、忘記等等。

石崇良提到，目前各大醫院針對檢驗檢查都是在看門診時先收費、再排程，施作時間可能拉到3個月至半年，若繳費卻未做牽涉到退費問題，因此健保署也在配到中努力推廣電子支付制度，便於金流處理，但因長者對於電子支付熟悉度不高，相關措施進一步討論。