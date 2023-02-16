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獨／辣個校長超「蜂狂」　被蜜蜂叮的滿頭包竟笑稱：用生命備課

▲溪山實小養蜂課程。（圖／溪山國小提供）

▲溪山實驗國小開設養蜂課程，養了約20萬隻蜜蜂。（圖／溪山實小提供）

 記者楊惠琪／台北報導

新學期剛開始，許多學校正忙著備課，位於台北市陽明山上的溪山實驗國小，以推動養蜂實驗課程聞名，校內養了約20萬隻蜜蜂，趕在開學前夕，校長施春明忙著整理蜂箱，並在臉書分享被蜜蜂叮的滿頭包慘況，笑稱自己是「用生命在備課」，網友大讚「認真的校長最帥」，還有網友敲碗：「下次開直播」。

創立於民國45年的溪山實小，曾是電影《魯冰花》的拍攝場景，但因地處山區，當地人口外移，一度生源不足，被列為廢併校名單，靠著發展自然特色課程，108年轉型實驗小學，目前全校有117名學生，來自台東綠島的校長施春明，帶著師生探索實驗教育，在校內設置小型養蜂場，從分蜂、餵養、採蜜、繁殖，全校師生共同參與。

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▲溪山實小養蜂課程。（圖／溪山國小提供）

▲溪山實小校長施春明在臉書分享被蜜蜂叮咬照，網友大讚「真男人」。（圖／溪山國小提供）

施春明表示，學校在陽明山區，本來就有很多蜜蜂，因而帶著校內老師一起研究蜜蜂，發現蜜蜂是生態界很重要的物種，如果蜜蜂消失，全球糧食將短缺，人類也可能滅絕，於是請教養蜂專家、修習相關課程，從六年前開始在校內推動養蜂課程，從整理蜂箱、分辨蜂王、雌雄蜂、餵養、採蜜與繁殖等，高年級學生都全程參與，也曾拍攝介紹短片，記錄實驗課程成果。

施春明近日在臉書分享整理蜂箱的備課過程，還附上被叮得滿頭包的照片，吸引網友大讚「真男人」、「認真的校長最帥」，還有網友說「太蜂狂了，都沒著配備」、「可能需要就醫」，還有網友敲碗要求「下次開直播」。

▲溪山實小養蜂課程。（圖／溪山國小提供）

▲溪山實小學輔主任蔡三陽為了備課也被蜜蜂咬得滿臉。（圖／溪山國小提供）

施春明說，養蜂的入門就是，要有「被叮得滿頭包」的準備，雖然都有頭罩全副武裝，但還是難逃被叮的情況，不過接觸久了，就知道蜜蜂習性，也掌握不會被叮的秘訣，像是下雨天的時候，蜜蜂都會群聚在蜂箱裡，這時候攻擊力最強，如果去開蜂箱，就一定會被攻擊；而養蜂最大的挑戰其實是阻止虎頭蜂攻擊蜂箱，因此學校很多老師也有抓虎頭蜂的本領。

施春明說，學校致力推動生態與環境教育，透過養蜂特色課程，引領學生認識大自然界的物種，「因為不瞭解才覺得可怕」，但只要深入探究，就能克服對特定物種的恐懼，這也是生態教學最大的意義，現在全校師生都能面對蜜蜂而不感到畏懼，也學會如何避免被蜜蜂叮咬的訣竅。

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