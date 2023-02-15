南部「神奇1超市」他淚推爆！一家3口晚餐不到100元：吃好飽

▲814超市深受在地人喜愛。（圖／翻攝自臉書／814百貨生鮮超市 大社店）

記者周亭瑋／綜合報導

除了連鎖超市、賣場外，其實北中南皆有在地「隱藏版超市」；重點是，在這物價飆漲的年代，其優惠的價格更顯佛心，備受當地人推崇。一名網友就大讚，814超市是個神奇的地方，買晚餐不到100元，就讓一家三口吃超飽。

網友日前在「爆廢公社二館」發文提到，「南部的814超市真是個神奇的所在，我買了79元整套包好好的客家豬肉鹹湯圓料理組合（裡面20多粒），再買一把20元的茼蒿，煮了一大鍋，晚餐花不到100元，讓我全家三人吃好飽。」

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▲網友發文大讚。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

PO文引起在地人共鳴，紛紛回應「這擺放的位置應該是麟洛門市，內埔門市也不錯」、「高雄楠梓區也有一家814，以前真的超愛去的」、「潮州814」、「我每天都要去報到一次」、「他的鱈魚餃是極品」、「菜還幫你配好，直接下鍋即可」、「814必買銅鑼燒冰淇淋」、「學生時期曾在814打工過，東西真的很便宜」、「814的麻婆豆腐是神菜」、「這就是我們最愛的814」、「回去屏東住的話，814一定會日日踩點」。

▲▼宜蘭喜互惠超市（上）；中部限定的楓康超市（下）。（圖／翻攝自臉書／喜互惠、楓康超市）

不少外縣市網友看完則直呼，「數字超市都是佛心的」、「還以為是喜互惠」、「超級便宜～北部都沒有」、「我第一次聽到這個超市」、「為什麼可以這麼便宜啊啊啊」、「到底台北在貴什麼？」「真希望我家隔壁能有一間這種店」。

另外，一些內行也紛紛點名在地超市，包括屏東的聯榮生鮮超市、台南北海道生鮮超市、宜蘭的喜互惠生鮮超市、中部地區的楓康超市、及北部地區的億客來生鮮超市。