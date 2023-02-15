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年輕人都在穿「國民神鞋爆紅」　百貨櫃位炸人潮！鄉民推：IU加持

▲▼ 。（圖／翻攝自New Balance官網）

▲New Balance品牌代言人IU。（圖／翻攝自New Balance官網）

記者施怡妏／綜合報導

球鞋是穿搭的最好夥伴，不管是牛仔褲、洋裝，甚至西裝，只要搭配一雙球鞋看起來就很有潮流感，就有網友發現，路上一堆年輕人，腳上都穿著New Balance的鞋子，百貨公司的New Balance櫃位，也擠滿一堆客人，讓他很驚訝。貼文一出，一票人狂喊，「我老婆IU的威力」。

有網友在PTT發文，「全民都在穿New Balance是怎樣？」放眼望去，路上30歲以下的年輕人，有7成以上的人，都是穿New Balance，「如果算上服飾又更多」；在百貨公司裡，New Balance的櫃位也是炸滿人潮，隔壁的運動品牌店空蕩蕩，兩間店形成強烈對比，「不敢相信！為什麼會這樣？」

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貼文一出，不少網友都提到，這牌子能被大家關注，亞太區形象代言人IU（李知恩）是關鍵，「我老婆IU的威力」、「IU代言」、「因為知恩穿起來好看」、「好穿再加上IU加持」、「IU，明星光環太強了」、「因為我婆IU廣告的」。還有網友提到，連天使隊人氣球星「大谷翔平」都改代言New Balance，「大谷都改代言NB了」、「潮啊~連大谷都被挖去當代言人了」。

▲ New Balance宣布與大谷翔平簽約。（圖／翻攝自New Balance官網）

▲ New Balance宣布與大谷翔平簽約。（圖／翻攝自New Balance官網）

另外也有不少網友讚，鞋底很好穿，「 好穿、復古款好看、價格公道合理」、「鞋底很好穿啊，日本款式多又好看」、「基本款好穿，和小品牌比只貴一些，且CP值高」、「不開玩笑，NB跑步和健走比較舒服」、「327掀起來的，那陣子真的太紅」、「在韓國紅超久，8年前就在穿」、「十幾年前是低調紅，這幾年年輕化曝光率才變高」、「就真的好穿，不是環保材質不會爛掉」、「設計有用心、功能有創新、價格有良心」、「很多人當情侶鞋穿」。

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